Украинские защитники получили уникальный шведский вездеход (фото) — Finance.ua
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Украинские защитники получили уникальный шведский вездеход (фото)

Казна и Политика
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Бойцы 118-й отдельной бригады Сил Территориальной Обороны ВСУ получили шведский санитарный вездеход Bandvagn 202.
Украинские защитники получили уникальный шведский вездеход (фото)
Вездеход BV 202 предназначен для работы в холодную погоду и на мягкой почве и хорошо зарекомендовал себя при таких условиях.
Bandvagn 202 (Bv 202) — это снегоходная гусеничная сочлененная машина-амфибия, разработанная Bolinder-Munktell, дочерней компанией Volvo, для сухопутных войск Швеции в начале 1960-х годов. Машина состоит из двух резиновых гусеничных узлов на подвеске Кегресса с разнонаправленным поворотом между ними.
Передний блок содержит двигатель и коробку передач, через которые мощность передается на передние, а через приводной вал в механизме поворота — на задние гусеницы.
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Вездеход может развивать скорость 35 км/ч на суше и 7 км/ч на воде. Машина перевозит водителя и командира в передовой части до 8 военнослужащих или 800 кг в прицепе.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
mmr.ua
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