Украинские владельцы Mazda получат существенную скидку на сервис в Европе — Finance.ua
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Украинские владельцы Mazda получат существенную скидку на сервис в Европе

18.04.2022, 01:24Технологии&Авто
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Главный офис Mazda в Европе объявляет о поддержке украинцев, владельцев автомобилей Mazda, которые покинули свои дома в связи с войной в Украине и пересекли границу с ЕС, чтобы найти безопасное убежище.
Для многих украинских владельцев автомобилей Mazda, эвакуировавшихся на своих автомобилях в Европу, возникает актуальный вопрос — проведение планового ТО, а также его стоимости в Европе. Чтобы предотвратить незапланированные расходы и не остаться без автомобиля за границей, важно соблюдать регламентный срок проведения планового ТО, особенно после тяжелой и длительной дороги.
Актуальным является вопрос стоимости проведения ТО, ведь в Европе она значительно выше, чем в Украине в основном за счет разницы в стоимости нормо-часа. К примеру, в Украине нормо-час сервиса стоит в среднем 20-30 евро (без НДС), а в Европе — в разы больше, около 100-120 евро (без НДС).
Предварительно кампания по поддержке продлится с 15 апреля 2022 года по 31 июля 2022 года.
Чтобы получить скидку в размере 150 евро (без НДС) во время прохождения любого планового технического обслуживания, нужно обратиться к официальному дилеру Mazda в Европе. Скидка распространяется исключительно на автомобили с украинской регистрацией ТС, купленные у одного из официальных дилеров в Украине, независимо от модели, и предоставляется при наличии украинского паспорта.
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Во время технического обслуживания официальным сервисным центром в Европе будут выполнены все необходимые работы, согласно регламенту Mazda. Вся надлежащая информация по итогам ТО будет внесена в единую систему Mazda и Цифровую Сервисную Книгу вашего автомобиля. Таким образом, гарантия на автомобиль будет полностью сохранена.
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По материалам: Телеканал 24
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