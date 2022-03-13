Украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене для экономии угля — правительство — Finance.ua
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Украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене для экономии угля — правительство

Сегодня 14:17Энергетика
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Украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене для экономии угля — правительствоУкраинские ТЭС будут получать газ по льготной цене для экономии угля — правительство
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене для экономии угля.
Как он заявил в видеообращении, сейчас функционируют четыре атомные электростанции, все гидроэлектростанции, ТЭЦ.
По словам Шмыгаля, действуют договоренности с Польшей на поставку дополнительных партий угля по железной дороге.
«Для экономии угля правительство приняло решение, что украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене. Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 млрд кубометров», — отметил он.
Глава правительства добавил, что в настоящее время продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши.
Он подчеркнул, что «Укргаздобыча» продолжает добычу газа на всех объектах, кроме находящихся непосредственно на линии столкновения там, где происходят боевые действия.
Напомним, по данным Минэнерго, из-за обстрелов оккупантов более чем у 700 тысяч украинцев нет электроснабжения.
По данным ведомства, наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецком регионе — более 233 тысяч абонентов без электроснабжения, полностью отключен г. Мариуполь.
По материалам: УНІАН
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