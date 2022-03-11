Украинские ІТ компании собрали в первые дни войны 710 млн грн на нужды страны — Finance.ua
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Украинские ІТ компании собрали в первые дни войны 710 млн грн на нужды страны

Сегодня 19:28Казна и Политика
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Украинские ІТ компании собрали в первые дни войны 710 млн грн на нужды страныУкраинские ІТ компании собрали в первые дни войны 710 млн грн на нужды страны
ІТ отрасль Украины собрала в первые дни войны 710 млн грн на нужды страны.
Об этом свидетельствуют данные Ассоциации IT Ukraine.
За первые 10 дней войны украинские ІТ компании собрали:
  • 352 млн грн на гуманитарные цели;
  • 183 млн грн налогов авансом;
  • 175 млн грн в поддержку ВСУ.
Фото: Ассоциации IT&nbsp;Ukraine Фото: Ассоциации IT Ukraine
«ІТ отрасль Украины успешно приспосабливалась к работе в новых условиях благодаря заранее подготовленным планам действий бизнеса в экстремальных ситуациях. Первоочередным приоритетом индустрии являются люди, поэтому компании направляют большие ресурсы на поддержку армии и гуманитарные проекты. ІТ специалисты с военным опытом присоединились к ВСУ и ТРО, а те из них, кто пока не взяли оружие в руки — защищают страну на киберфронте, работают на своих рабочих местах и обеспечивают поступление валюты в государственный бюджет. Таким образом, каждый делает свой вклад в нашу победу», — отмечает Константин Васюк, исполнительный директор, Ассоциация IT Ukraine.
Кроме финансовой помощи, ІТ-компании поддерживают многочисленные волонтерские инициативы, в частности: сбор средств за рубежом, поставку отрядам терробороны медикаментов, средств защиты и компьютерного оборудования, поддержку врачей, создание онлайн платформ для волонтеров и т.д.

Справка Finance.ua:

  • несмотря на войну, 52% компаний в стране продолжили работу, однако только 17% из них сообщили, что функционируют в полном объеме.
По материалам: Finance.UA
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