Украинские стартапы представили собственные идеи Федорову — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские стартапы представили собственные идеи Федорову

Казна и Политика
0
Украинские стартаперы продолжают представлять технологические разработки в совместном проекте Минцифры и Фонда развития инноваций. Во втором выпуске «Кабинет Стартапов Украины» вице-премьер-министру — министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.
Об этом пишет Правительственный портал.
«Каждый день украинцы создают революционные продукты, которые меняют ход войны и спасают жизнь. Наша задача — дать возможность им развиваться. Фонд развития инноваций в управлении Минцифры поможет реализовывать проекты в сфере military-tech, IT-продукты. Украинские разработки будут эффективно работать в нашей стране, а впоследствии станут успешным продуктом для экспорта», — отметил Михаил Федоров.
Место для вашей рекламы
Во втором выпуске три стартапа представили собственные идеи в лифте Дома Правительства. Чтобы рассказать и заинтересовать ведущих проекта, у каждого было время, за которое можно доехать в лифте с первого на десятый этаж Дома Правительства.
  • БПЛА «Гор» — стартап Airlogix. Это разведывательный комплекс, предназначенный для разведки и корректировки артиллерии на высотах до 3500 м. Он позволяет обнаруживать вражескую артиллерию, радиоэлектронную разведку, радиоэлектронную борьбу и систему противовоздушной обороны.
  • Temerland — беспилотная роботизированная платформа «Скорпион 2», которую можно использовать в оборонном и гражданском секторах. К примеру, для разминирования, пожаротушения или в сельскохозяйственной сфере.
  • FuelWell — оборудование для уменьшения потребления топлива. Эта технология позволяет уменьшать потребление топлива, а также выбросы вредных веществ.
Напомним, в конце декабря Фонд развития инноваций перешел в управление Минцифры. Это позволило системно реализовывать идеи и развивать стартапы под координацией министерства. А YouTube-проект «Кабинет Стартапов Украины» стал дополнительной площадкой для продвижения украинских ІТ-продуктов, чтобы о них узнало как можно больше людей.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.