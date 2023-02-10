Украинские стартапы представили собственные идеи Федорову — Finance.ua

Украинские стартапы представили собственные идеи Федорову Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Украинские стартаперы продолжают представлять технологические разработки в совместном проекте Минцифры и Фонда развития инноваций. Во втором выпуске «Кабинет Стартапов Украины» вице-премьер-министру — министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

Об этом пишет Правительственный портал.

«Каждый день украинцы создают революционные продукты, которые меняют ход войны и спасают жизнь. Наша задача — дать возможность им развиваться. Фонд развития инноваций в управлении Минцифры поможет реализовывать проекты в сфере military-tech, IT-продукты. Украинские разработки будут эффективно работать в нашей стране, а впоследствии станут успешным продуктом для экспорта», — отметил Михаил Федоров.

Во втором выпуске три стартапа представили собственные идеи в лифте Дома Правительства. Чтобы рассказать и заинтересовать ведущих проекта, у каждого было время, за которое можно доехать в лифте с первого на десятый этаж Дома Правительства.

БПЛА «Гор» — стартап Airlogix. Это разведывательный комплекс, предназначенный для разведки и корректировки артиллерии на высотах до 3500 м. Он позволяет обнаруживать вражескую артиллерию, радиоэлектронную разведку, радиоэлектронную борьбу и систему противовоздушной обороны.

— стартап Airlogix. Это разведывательный комплекс, предназначенный для разведки и корректировки артиллерии на высотах до 3500 м. Он позволяет обнаруживать вражескую артиллерию, радиоэлектронную разведку, радиоэлектронную борьбу и систему противовоздушной обороны. Temerland — беспилотная роботизированная платформа «Скорпион 2», которую можно использовать в оборонном и гражданском секторах. К примеру, для разминирования, пожаротушения или в сельскохозяйственной сфере.

— беспилотная роботизированная платформа «Скорпион 2», которую можно использовать в оборонном и гражданском секторах. К примеру, для разминирования, пожаротушения или в сельскохозяйственной сфере. FuelWell — оборудование для уменьшения потребления топлива. Эта технология позволяет уменьшать потребление топлива, а также выбросы вредных веществ.

Напомним, в конце декабря Фонд развития инноваций перешел в управление Минцифры. Это позволило системно реализовывать идеи и развивать стартапы под координацией министерства. А YouTube-проект «Кабинет Стартапов Украины» стал дополнительной площадкой для продвижения украинских ІТ-продуктов, чтобы о них узнало как можно больше людей.

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