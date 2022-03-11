Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате — Finance.ua
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Украинские школы возобновляют учебный процесс: где и в каком формате

Сегодня 20:34
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Спустя две недели войны России против Украины некоторые регионы, которые наименее затронули боевые действия, возобновляют учебный процесс в школах. Обучение будет проводиться преимущественно в дистанционном формате.

Львовская область

Школы Львовской области возобновляют учебный процесс с 14 марта. В каком формате — дистанционном, очном или смешанном — каждая школа определяет самостоятельно. Подробная информация на «горячей линии»: 0960143708, 0935473783.
Львов возобновляет учебный процесс для учеников 1-11 классов в онлайн-формате. К нему могут присоединиться дети, которые переселились из других регионов, но нужна предварительная регистрация в ближайшей школе.

Одесская область

Образовательный процесс в Одесской области возобновляется 14 марта. Обучение будет организовано с использованием дистанционных технологий. Каждая школа должна обеспечить возможность учебы для временно перемещенных детей.

Волынская область

Пока известно о том, что с 14 марта возобновляется обучение в дистанционном формате только в школах Владимир-Волынской общины. Луцк еще изучает такую возможность.

Ивано-Франковская область

В регионе с 14 марта начнется дистанционное обучение в школах, колледжах и вузах. Образовательный процесс организуют таким образом, чтобы охватить жителей области и тех, кто выехал за границу или переехал из других областей.

Кировоградская область

Образовательный процесс возобновляется с 14 марта в дистанционном режиме. При этом отдельные школы или общины могут принимать решение о дополнительных каникулах.

Закарпатская область

Начальные классы на Закарпатье точно возобновят очное обучение в школах с 14 марта, также заработают детские сады. Что касается формата для учеников 5-11 классов, то формат пока определяется.

Тернопольская область

Регион с 14 марта возобновляет учебу в удаленном формате. Дети-переселенцы могут продолжить обучение в школах Тернополя, для этого нужно зарегистрировать в ближайшей школе.

Хмельницкая область

Хмельницкая область возобновляет учебу с 14 марта. В областном центре школы начали работать еще 9 марта. Процесс рекомендуется организовать в смешанном или дистанционном формате.

Полтавская область

С 14 марта возобновляют работы школы, техникумы и университеты — в дистанционном формате. Окончательное решение — за каждой конкретной общиной.

Ровенская область

С 14 марта возобновляется дистанционная учеба в школах. Вузы и техникумы могут проводить обучение как в дистанционной, так и смешанной форме. Детские сады пока остаются закрытыми.

Черновицкая область

С 14 марта будет организовано дистанционное обучение для школьников. Как будут работать детские сады, решают органы местного самоуправления.

Днепр

Днепр возобновил дистанционное обучение для 1-11 классов накануне, 10 марта.
По материалам: РБК-Україна
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