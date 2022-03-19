Украинские сети АЗС снизили цены на топливо — Finance.ua

Украинские сети АЗС снизили цены на топливо

Сегодня 15:00 — Энергетика

В Украине розничные сети АЗС 19 марта снизили цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» по результатам оперативного мониторинга.

В частности, на автозаправках WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн/л до 33,32-33,42 грн/л соответственно, дизельное топливо — на 7,85 грн/л — до 37,05 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. — всего 1 540 станций) снизила цены на бензин и дизельное топливо на 5-7 грн/л.

В таких сетях, как AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG и других, топливо подешевело на 2-11 грн/л.

В результате средняя цена «двойки» по Украине снизилась на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, пятерки — на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а цена дизтоплива — до 37,17 грн/л (-5,85 грн./л).

18 марта правительство снизило предельные цены на бензин и дизельное топливо.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж на АЗС не должна превышать 33,42 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 37,05 грн/литр.

Благодаря обнулению акциза на топливо и снижению ставки НДС с 20% до 7% цена на бензин на середину марта снижена на 10,1 грн/литр, на ДТ — на 7,9 грн/литр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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