Украинские сети АЗС изменили цены на автогаз — Finance.ua

Украинские сети АЗС изменили цены на автогаз Сегодня 19:00 — Энергетика

Украинские сети АЗС снова снизили цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС по стране снизилась до 35,74 грн/л.

На станциях ОККО автогаз подешевел на 1 грн, до 34,99 грн/л. На столько же снизилась цена на продукт в сетях «Укргазвидобування», «Нефтек» и «Авантаж 7» — до 35,00, 36,99 и 32,95 грн/л.

Сеть АЗС Mango снизила цену на 2 гривны — до 35,19 грн/л. Shell — на 1,44 грн., до 34,89 грн./л.

Также в пределах 29-50 копеек снизили цены на автогаз сети «БРСМ-Нафта» и «Автотранс», сейчас они составляют 34,46 и 35,48 грн/л соответственно.

Кроме того, на 0,58-1 грн/л подешевел автогаз и в сетях Chipo, «Катрал», BVS и других.

Автогаз на украинских автозаправочных станциях начал дешеветь с середины июня.

На 11 июля 2022 года на украинских АЗС продолжал дешеветь автогаз. Средняя цена автогаза за выходные в сетях АЗС снизилась до 36,61 грн/л.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.