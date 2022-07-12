Украинские сети АЗС изменили цены на автогаз — Finance.ua
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Украинские сети АЗС изменили цены на автогаз

Энергетика
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Украинские сети АЗС снова снизили цены на автогаз.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.
Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС по стране снизилась до 35,74 грн/л.
На станциях ОККО автогаз подешевел на 1 грн, до 34,99 грн/л. На столько же снизилась цена на продукт в сетях «Укргазвидобування», «Нефтек» и «Авантаж 7» — до 35,00, 36,99 и 32,95 грн/л.
Сеть АЗС Mango снизила цену на 2 гривны — до 35,19 грн/л. Shell — на 1,44 грн., до 34,89 грн./л.
Также в пределах 29-50 копеек снизили цены на автогаз сети «БРСМ-Нафта» и «Автотранс», сейчас они составляют 34,46 и 35,48 грн/л соответственно.
Кроме того, на 0,58-1 грн/л подешевел автогаз и в сетях Chipo, «Катрал», BVS и других.
Украинские сети АЗС изменили цены на автогаз
Автогаз на украинских автозаправочных станциях начал дешеветь с середины июня.
На 11 июля 2022 года на украинских АЗС продолжал дешеветь автогаз. Средняя цена автогаза за выходные в сетях АЗС снизилась до 36,61 грн/л.

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По материалам:
УНІАН
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