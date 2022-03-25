Украинские ритейлеры за месяц войны потеряли почти треть своих торговых точек — Finance.ua

«Суммарно было закрыто 3973 торговых объекта. И это только прямые потери основных фондов, связанные с закрытием торговых точек, не считая недополученных прибылей предприятиями малого и среднего бизнеса», — говорится в сообщении.
Из 71% работающих торговых объектов 15-18% работают в ограниченном графике. Остальные 52% действующих торговых объектов говорят о логистических проблемах, сложности транспортных перевозок и своевременной доставке товара, отсутствии транспортных средств для осуществления логистики, логистического персонала. Не менее остро стоит проблема наличия товара у производителей/поставщиков, особенно в зонах боевых действий, что затрудняет обеспечение торговых объектов в регионах.
Наибольшее количество закрытых объектов фиксируется в ювелирном сегменте — 1119 (85% отрасли).
На втором месте по доле потерь находится fashion-ритейл. Продавцы одежды, обуви и модных аксессуаров вынужденно закрыли 72% магазинов или 368 точек из 510.
Не работает и чуть больше половины магазинов бытовой и цифровой техники — открытыми остаются только 272 магазина из 554.
Из 111 точек по продаже строительных материалов остались открытыми только 76, а в сегменте товаров для дома, бытовой химии и косметики было закрыто 724 магазина или 27% отрасли.
Наиболее оптимистичным выглядит фармацевтический и продовольственный сегмент.
Так, сейчас не работают 16% аптек — 625. Супермаркеты и минимаркеры закрыли в общей сложности 580 торговых точек (17% отрасли).