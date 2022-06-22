Украинские разработчики создали новый бот «Водительский сервис Украины» (VSU bot) для удобного поиска топлива на АЗС — Finance.ua

Украинские разработчики создали новый бот «Водительский сервис Украины» (VSU bot) для удобного поиска топлива на АЗС

Украинские разработчики создали новый бот «Водительский сервис Украины» (VSU bot) , собирающий информацию не только от АЗС, но и от автомобилистов, а также по запросу пользователя мониторит наличие горючего и уведомляет его обо всех обновлениях.

Пользователь, который ищет горючее, вносит данные для постоянного мониторинга (тип горючего, свою локацию), и как только появляется информация о запросе, бот отправляет уведомление. Пользователь может дополнительно проверить полученную информацию по откликам в Telegram-канале.

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VSU bot работает и в другую сторону — автомобилисты, ожидающие в очереди на заправке, вносят информацию о наличии горючего в бот с помощью интерфейса. Город, заправка и его адрес определяются автоматически. Пользователю достаточно выбрать из списка тип горючего, его цену и длину очереди. Бот разрабатывает информацию и добавляет ее в Telegram-канал, где пользователи в реальном времени могут добавлять комментарии к опубликованному уведомлению.

Чтобы начать мониторинг топлива, нужно перейти по ссылке и нажать кнопку «Мониторинг», после чего руководствоваться подсказками бота.

Чтобы сообщить о наличии топлива на АЗС, нужно нажать кнопку «Сообщить о топливе».

За первые два дня работы бот отправил более 5593 уведомлений пользователям в Киеве: 1367 уведомлений о том, что в очереди менее 10 автомобилей; 2543 уведомления о появлении А-95 бензина; 1804 уведомления о появлении дизельного топлива; 1246 уведомлений о появлении газа.

По словам разработчиков (они создавали сервисы Gravitec.net и Piar.io), в ближайшие недели функциональность сервиса будет расширена. Так, например, будут добавлены персональные фильтры по отдельным участкам города (на основе geo-позиционирования), а также подписка на обновление данных по конкретным АЗС. Будет предоставлена возможность добавлять данные о тех АЗС, которых нет в базе робота. Появится информация по статусу «топливо закончилось», а также многое другое, что поможет водителям как можно быстро и просто находить нужное топливо по своим собственным параметрам.

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