Украинские разработчики создали новый бот «Водительский сервис Украины» (VSU bot) для удобного поиска топлива на АЗС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские разработчики создали новый бот «Водительский сервис Украины» (VSU bot) для удобного поиска топлива на АЗС

Сегодня 23:31Технологии&Авто
1
Украинские разработчики создали новый бот «Водительский сервис Украины» (VSU bot), собирающий информацию не только от АЗС, но и от автомобилистов, а также по запросу пользователя мониторит наличие горючего и уведомляет его обо всех обновлениях.
Пользователь, который ищет горючее, вносит данные для постоянного мониторинга (тип горючего, свою локацию), и как только появляется информация о запросе, бот отправляет уведомление. Пользователь может дополнительно проверить полученную информацию по откликам в Telegram-канале.
Читайте также
VSU bot работает и в другую сторону — автомобилисты, ожидающие в очереди на заправке, вносят информацию о наличии горючего в бот с помощью интерфейса. Город, заправка и его адрес определяются автоматически. Пользователю достаточно выбрать из списка тип горючего, его цену и длину очереди. Бот разрабатывает информацию и добавляет ее в Telegram-канал, где пользователи в реальном времени могут добавлять комментарии к опубликованному уведомлению.
  • Чтобы начать мониторинг топлива, нужно перейти по ссылке и нажать кнопку «Мониторинг», после чего руководствоваться подсказками бота.
  • Чтобы сообщить о наличии топлива на АЗС, нужно нажать кнопку «Сообщить о топливе».
За первые два дня работы бот отправил более 5593 уведомлений пользователям в Киеве: 1367 уведомлений о том, что в очереди менее 10 автомобилей; 2543 уведомления о появлении А-95 бензина; 1804 уведомления о появлении дизельного топлива; 1246 уведомлений о появлении газа.
Место для вашей рекламы
По словам разработчиков (они создавали сервисы Gravitec.net и Piar.io), в ближайшие недели функциональность сервиса будет расширена. Так, например, будут добавлены персональные фильтры по отдельным участкам города (на основе geo-позиционирования), а также подписка на обновление данных по конкретным АЗС. Будет предоставлена возможность добавлять данные о тех АЗС, которых нет в базе робота. Появится информация по статусу «топливо закончилось», а также многое другое, что поможет водителям как можно быстро и просто находить нужное топливо по своим собственным параметрам.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.
Оформить Зеленую карту онлайн 🚗
По материалам: ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.