Украинские производители на выставке в Дубае заключили контрактов на $145 млн — Finance.ua

Украинские производители на выставке в Дубае заключили контрактов на $145 млн

Сегодня 16:30 — Аграрный рынок

Украинские производители на выставке в Дубае заключили контракты на $145 млн, agroportal.ua

33 ведущие компании пищевой промышленности Украины приняли участие в самом главном событии на Ближнем Востоке в пищевой и аграрной промышленности — выставке Gulfood 2022 в г. Дубай, ОАЭ.

Об этом говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты Украины.

«С момента представления первого коллективного стенда количество компаний увеличилось в три раза, а площадь стенда — в два! Приятно констатировать, что за последние 9 лет уровень конкурентоспособности украинских компаний вырос, а портфель продукции коллективного стенда стал еще разнообразнее: от подсолнечного масла до органических соусов или мороженого... Экспорт украинской агропродукции увеличился почти на 22%, а вектор все больше направляется на азиатский рынок, который сейчас составляет 50% общего украинского экспорта», — подчеркнул президент Киевской торгово-промышленной палаты Николай Засульский.

Отмечается, что на рынке стран Персидского залива украинские производители молочной продукции, кондитерских изделий, напитков, мяса и т.п. уже получили популярность и высокую оценку потребителей. Для украинских компаний ОАЭ — важный рынок для поставок в страну и выхода на рынки всего макрорегиона MENA.

«По результатам выставки, Украина еще раз достойно представила миру свою продукцию. Об этом свидетельствует количество полученных контактов и проведенных бизнес-переговоров, насчитывающих около 15 тысяч за 5 дней работы выставки. Согласно опросам компаний объем перспективных контрактов составляет $145 млн», — констатируют в ТППУ.

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