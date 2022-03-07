Украинские предприниматели запустили платформу для трудоустройства в ЕС — Finance.ua

Украинские предприниматели запустили платформу для трудоустройства в ЕС

Сегодня 16:00 — Казна и Политика

базируется в Германии). Украинские предприниматели Иван Кичатый и Никита Оверчик запустили платформу трудоустройства UA Talents для украинцев, вынужденно переехавших в ЕС или другой регион Украины из-за войны (платформа).

Об этом идет речь в пресс-релизе инициативы.

Также к созданию платформы присоединилось сообщество 2hearts, крупнейшее в Европе технологическое сообщество для мигрантов.

Среди первых партнеров — Meta (Facebook), Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Уже на старте доступно 5 000 предложений по работе.

При этом UA Talents сосредоточена на двух группах населения: выходцы из Украины, которые были вынуждены выехать в другую европейскую страну, и перемещенные лица в пределах Украины.

«Цель основателей — предоставить возможность украинским переселенцам быстро найти работу, в том числе и дистанционную, как за рубежом, так и в родном государстве», — говорится в сообщении.

"В настоящее время в фокусе платформы вакансии технологического сектора, но быстро появляются запросы на работу в других отраслях.

На UA Talents компании Европы будут информировать о вакансиях не только дистанционной работы с Украиной, но и о возможности трудоустройства за рубежом.

Инициатива привлекла поддержку со стороны технологического гиганта Meta (Facebook), таких компаний как StepStone, Axel Springer, Zalando, Bolt, Flink, Gorillas, SumUp, Ada Health, а также ряда венчурных фондов, таких как Atlantic Labs, FoodLabs, Capnamic, Earlybird, H , Project A и Revent", — говорят основатели.

При этом работодатели, которые зарегистрируются в UA Talents, получат бесплатный доступ к кадровому резерву инициативы.

Для поддержки работы платформы можно делать добровольные денежные взносы — все заработанные средства будут перечислены на нужды семей и Украины.

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