Украинские предприниматели будут бесплатно пользоваться корпоративными сервисами Google Workspace — Finance.ua
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Украинские предприниматели будут бесплатно пользоваться корпоративными сервисами Google Workspace

Технологии&Авто
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Украинские предприниматели будут бесплатно пользоваться корпоративными сервисами Google Workspace
Украинские предприниматели будут бесплатно пользоваться корпоративными сервисами Google Workspace
Хотя с июля Google вводит платную подписку на Google Workspace, Министерство цифровой трансформации договорилось об особых условиях для малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Так, украинские предприниматели будут бесплатно пользоваться корпоративной почтой, облачным хранилищем и другими сервисами Google Workspace.
«Хотя с июля Google вводит платную подписку на Google Workspace, мы договорились об особых условиях нашего малого и среднего бизнеса», — отметил министр.
По его словам, до конца полномасштабной войны эти услуги будут бесплатными.
«Благодарю Google за регулярную помощь и поддержку Украины. Ранее компания уже предоставила бесплатное использование Google Workspace для украинских педагогов, 43 000 ноутбуков для школ и 15 млн долларов на помощь Украине», — подчеркнул Федоров.
Google начал постепенно сворачивать бизнес в рф после вторжения российской армии в Украину. Компания поддерживает украинский народ в борьбе против российской агрессии и предоставила Украине уже $55 млн помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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