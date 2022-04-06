Украинские миллиардеры c начала войны потеряли около 10 млрд долларов — Finance.ua

Состояние украинских миллиардеров, вошедших в список Forbes 2022 года, сократилось в совокупности на $9,7 млрд (45%) с начала российского вторжения в Украину.
Об этом пишет американский Forbes. Оценка проводилась по данным на 11 марта.
Одна из причин, по которой суммарный капитал украинских миллиардеров не сократился еще сильнее, заключается в том, что некоторые из них держат значительную часть активов за пределами Украины.
Всего в рейтинг богатейших людей мира вошли семь украинских миллиардеров. Их совокупное состояние оценивается в $11,9 млрд — на $7 млрд меньше, чем в марте прошлого года, когда составлялся предыдущий рейтинг Forbes.
За прошедший год из списка выбыл экс-президент страны Петр Порошенко, но добавился соучредитель Revolut Влад Яценко, состояние которого было оценено в $1,1 млрд.
Порошенко выбыл из списка после того, как его капитал сократился более чем наполовину — примерно до $700 млн — на фоне того, что его кондитерская компания Roshen потеряла около 75% своей стоимости и была вынуждена закрыть две фабрики в Киеве и Борисполе из-за войны.
Самые богатые украинцы
Список самых богатых украинцев возглавил владелец горно-металлургической монополии «Метинвест» бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого Forbes USA оценил в $4,2 млрд. Его потери с начала войны издание оценило в $4,3 млрд.
Вторую строчку занял основатель компании «Интерпайп», зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук с состоянием $1,9 млрд, он потерял с конца февраля, по оценке Forbes, $700 млн.
Замыкает тройку лидеров депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» и владелец «Смарт Холдинга» Вадим Новинский. Его состояние издание оценивает в $1,3 млрд, с момента начала войны оно сократилось на $2,2 млрд.
В список богатейших украинцев также вошли бизнесмены Константин Жеваго, Геннадий Боголюбов, Влад Яценко и Игорь Коломойский.
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