Украинские миллиардеры c начала войны потеряли около 10 млрд долларов — Finance.ua

Украинские миллиардеры c начала войны потеряли около 10 млрд долларов

Сегодня 09:38 — Личные финансы

Состояние украинских миллиардеров, вошедших в список Forbes 2022 года, сократилось в совокупности на $9,7 млрд (45%) с начала российского вторжения в Украину.

Об этом пишет американский Forbes. Оценка проводилась по данным на 11 марта.

Одна из причин, по которой суммарный капитал украинских миллиардеров не сократился еще сильнее, заключается в том, что некоторые из них держат значительную часть активов за пределами Украины.

Всего в рейтинг богатейших людей мира вошли семь украинских миллиардеров. Их совокупное состояние оценивается в $11,9 млрд — на $7 млрд меньше, чем в марте прошлого года, когда составлялся предыдущий рейтинг Forbes.

За прошедший год из списка выбыл экс-президент страны Петр Порошенко, но добавился соучредитель Revolut Влад Яценко, состояние которого было оценено в $1,1 млрд.

Порошенко выбыл из списка после того, как его капитал сократился более чем наполовину — примерно до $700 млн — на фоне того, что его кондитерская компания Roshen потеряла около 75% своей стоимости и была вынуждена закрыть две фабрики в Киеве и Борисполе из-за войны.

Самые богатые украинцы

Список самых богатых украинцев возглавил владелец горно-металлургической монополии «Метинвест» бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого Forbes USA оценил в $4,2 млрд. Его потери с начала войны издание оценило в $4,3 млрд.

Вторую строчку занял основатель компании «Интерпайп», зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук с состоянием $1,9 млрд, он потерял с конца февраля, по оценке Forbes, $700 млн.

Замыкает тройку лидеров депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционный блок» и владелец «Смарт Холдинга» Вадим Новинский. Его состояние издание оценивает в $1,3 млрд, с момента начала войны оно сократилось на $2,2 млрд.

В список богатейших украинцев также вошли бизнесмены Константин Жеваго, Геннадий Боголюбов, Влад Яценко и Игорь Коломойский.

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По материалам: Укррудпром

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