Украинские компании получат от международных партнеров по 30 тысяч евро: требования — Finance.ua
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Украинские компании получат от международных партнеров по 30 тысяч евро: требования

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Швейцария и США помогут в релокации украинским малым и средним предприятиям (МСП) с территорий, наиболее пострадавших от российского вторжения.
Общий размер помощи от указанных доноров составляет 2,4 млн евро, сообщает пресс-служба ЕБРР.
Отмечается, что развязанная россией война в Украине оказывает разрушительное влияние на МСП, особенно в восточных, северных и южных регионах страны. Компании вынуждены перемещаться в более безопасные западные регионы Украины, чтобы защитить своих работников, сохранить оборудование и перезапустить деятельность.
МСП играют ключевую роль в создании рабочих мест и добавленной стоимости в Украине. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, на них приходится примерно 82% общего количества рабочих мест и 64% созданной добавленной стоимости в ВВП. По данным Advanter Group, только за первые 75 дней войны компании потеряли 64-85 млрд долларов в результате уничтожения активов и нарушения нормального функционирования рынков.
«Около 80 украинских компаний получат до 30 тысяч евро каждая на возмещение расходов, которые не были предварительно оплачены другими организациями, связанными с транспортировкой оборудования, сырья и готовой продукции; упаковкой, демонтажем, отладкой, ремонтом, арендой и приобретением оборудования; использованием помещений: до одного месяца аренды, инженерных или ремонтно-строительных работ в помещениях для хранения оборудования и производства», — говорится в сообщении.
Компании должны отвечать следующим требованиям:
  • иметь до 500 работников,
  • годовой оборот до 50 млн евро или общие активы до 43 млн евро,
  • не менее двух лет операционной деятельности и доля украинских владельцев — более 50%.
Конечный срок подачи заявок на возмещение — 31 января 2023 г.
По материалам:
УНІАН
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