Украинские компании получат от международных партнеров по 30 тысяч евро: требования — Finance.ua

Украинские компании получат от международных партнеров по 30 тысяч евро: требования Сегодня 14:00

Европейский банк реконструкции и развития ( ЕБРР ), Швейцария и США помогут в релокации украинским малым и средним предприятиям (МСП) с территорий, наиболее пострадавших от российского вторжения.

Общий размер помощи от указанных доноров составляет 2,4 млн евро, сообщает пресс-служба ЕБРР.

Отмечается, что развязанная россией война в Украине оказывает разрушительное влияние на МСП, особенно в восточных, северных и южных регионах страны. Компании вынуждены перемещаться в более безопасные западные регионы Украины, чтобы защитить своих работников, сохранить оборудование и перезапустить деятельность.

МСП играют ключевую роль в создании рабочих мест и добавленной стоимости в Украине. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, на них приходится примерно 82% общего количества рабочих мест и 64% созданной добавленной стоимости в ВВП. По данным Advanter Group, только за первые 75 дней войны компании потеряли 64-85 млрд долларов в результате уничтожения активов и нарушения нормального функционирования рынков.

«Около 80 украинских компаний получат до 30 тысяч евро каждая на возмещение расходов, которые не были предварительно оплачены другими организациями, связанными с транспортировкой оборудования, сырья и готовой продукции; упаковкой, демонтажем, отладкой, ремонтом, арендой и приобретением оборудования; использованием помещений: до одного месяца аренды, инженерных или ремонтно-строительных работ в помещениях для хранения оборудования и производства», — говорится в сообщении.

Компании должны отвечать следующим требованиям:

иметь до 500 работников,

годовой оборот до 50 млн евро или общие активы до 43 млн евро,

не менее двух лет операционной деятельности и доля украинских владельцев — более 50%.

Конечный срок подачи заявок на возмещение — 31 января 2023 г.

УНІАН По материалам:

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