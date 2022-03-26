Украинские хранилища готовы принять стратегический запас европейского газа — Finance.ua

Украинские хранилища готовы принять стратегический запас европейского газа

Сегодня 16:12 — Энергетика

Европейские государства будут работать над созданием платформы для совместной закупки газа. Инициатива открыта и для Украины.

Об этом написал министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в Facebook, ссылаясь на выводы по результатам заседания Европейского совета 24-25 марта.

Министр отметил, что Европа предпринимает решительные шаги по отказу от энергоресурсов государства-агрессора и планирует усилить сотрудничество для обеспечения энергетической безопасности континента. А также создать механизмы солидарности и компенсации для закупок энергоресурсов, чтобы не зависеть от их поставок из россии.

«Мы искренне приветствуем это решение. Ведь российский газ — это оружие, как мы неоднократно отмечали. И сегодня это оружие убивает невинных украинских детей! Вместе мы можем противостоять агрессии и обеспечить энергетическую безопасность на всем континенте», — подчеркнул министр. У Украины есть значительные мощности для хранения природного газа — крупнейшие подземные хранилища в Европе. В инициативе Регионального энергетического партнерства (RESP) Украина предлагает использовать эти ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран.

«Украина, несмотря на полномасштабную военную агрессию со стороны россии, продолжает быть мощным и надежным партнером Европы в вопросах энергетической безопасности. Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит избавиться от диктата государства-террориста и обеспечить надежную поставку энергоресурса для всего европейского континента», — подчеркнул Герман Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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