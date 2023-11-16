Украинские дипломаты уже используют ИИ в своей работе — Кулеба Сегодня 18:33

Украинские дипломаты уже используют ИИ в своей работе — Кулеба

Украинские дипломаты в 2023 г. начали использовать инструменты искусственного интеллекта в своей работе.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении на хакатоне Equallity Hackaton.

Он рассказал, что в МИДе используют ИИ, в частности, для анализа больших массивов данных, разработки коммуникационных стратегий и материалов, аналитики, поисковых запросов и оптимизации рабочего времени.

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Кулеба отметил, что «модность» темы ИИ является нормальным явлением, ведь каждая новая технология вызывает повышенный энтузиазм и одновременно повышенные страхи.

«Очевидно, что эта технология уже меняет целый ряд сфер жизни, а также создает новые вызовы», — сказал министр.

В частности, он отметил, что ни россия, ни другие режимы не должны иметь возможность использовать новые технологии для распространения террора, агрессии и нарушения прав человека. Кулеба добавил, что необходимо разработать этические решения по ИИ, основанные на уважении прав человека, равенстве и многообразии.

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Напомним, Украина подписала декларацию Блетчли — документ, в котором правительства разных стран договорились объединить усилия по безопасности искусственного интеллекта.

Декларацию подписали во время международного мероприятия по безопасности искусственного интеллекта AI Safety Summit, которое состоялось 1−2 ноября в Великобритании. В нем приняли участие представители правительств 29 стран.

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