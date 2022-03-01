Украинские девелоперы приостановили требования по платежам за купленное жилье — Finance.ua

Украинские девелоперы приостановили требования по платежам за купленное жилье

Жилье

Украинские девелоперы KAN Development, Stolitsa Group и другие приостанавливают требования по всем текущим платежам, связанным с оплатой приобретенного жилья в своих проектах.

Так, KAN Development сообщил о приостановлении требований по платежам и снятию пени и штрафов на три месяца.

О возможности приостановить выплаты по рассрочке на покупку жилья сообщила строительная компания Stolitsa Group.

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Девелопер Futura Hata также сообщил о приостановлении требований по платежам покупки жилья в ЖК Edeldorf Hills и отмене начисления пени и штрафов с 24 февраля.

Напомним, в портфеле строящихся объектов KAN Development ЖК Respublika Park, Unit.Home, Comfort Town, «Файна Таун».

Stolitsa Group ведет строительство жилых комплексов «Варшавский 2» и «Варшавский Плюс» в Киеве.

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