Украинские дети в Чехии могут получить новый грант: как подать заявку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские дети в Чехии могут получить новый грант: как подать заявку

Личные финансы
16
Украинские дети в Чехии могут получить новый грант: как подать заявку
Украинские дети в Чехии могут получить новый грант: как подать заявку
В ближайшее время в Чешской Республике ожидается запуск нового гранта. Он будет направлен на помощь украинским беженцам, а именно — детям. Так, Чешский Совет по делам детей и молодежи запускает грант в рамках проекта «Дарим кружки детям». Узнайте подробнее, как податься и кто может получить помощь.
Грант для украинских семей направлен на поддержку организации праздников, активного досуга и школ на открытом воздухе.
Читайте также
Ожидается, что сумма выплат будет составлять 1000 крон. Эта помощь рассчитана на оплату летних, дневных и спортивных детских лагерей, школ на свежем воздухе и различных экскурсий.
На помощь могут рассчитывать семьи украинских беженцев с детьми в возрасте от 3 до 18 лет, которые проживают в Чехии на основании «Víza za účel strpenia» или «Víza za účel dočasnой ochrany».

Как оформить помощь?

  • Зарегистрироваться как абитуриент на платформе «Активный город»;
  • Выбрать курсы, доступные в вашем регионе;
  • Уточнить наличие свободных мест на выбранном курсе и обсудить прием ребенка;
  • Оформить запрос на платформе;
  • Прикрепить необходимые документы и выбрать организацию, в которую нужно перечислить денежные средства.
Обратите внимание, что подать заявку на получение нового гранта в Чехии можно до 15 мая 2023 года.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.