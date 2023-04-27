Украинские дети в Чехии могут получить новый грант: как подать заявку — Finance.ua

Украинские дети в Чехии могут получить новый грант: как подать заявку Сегодня 13:36 — Личные финансы

Украинские дети в Чехии могут получить новый грант: как подать заявку

В ближайшее время в Чешской Республике ожидается запуск нового гранта. Он будет направлен на помощь украинским беженцам, а именно — детям. Так, Чешский Совет по делам детей и молодежи запускает грант в рамках проекта «Дарим кружки детям». Узнайте подробнее, как податься и кто может получить помощь.

Грант для украинских семей направлен на поддержку организации праздников, активного досуга и школ на открытом воздухе.

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Ожидается, что сумма выплат будет составлять 1000 крон. Эта помощь рассчитана на оплату летних, дневных и спортивных детских лагерей, школ на свежем воздухе и различных экскурсий.

На помощь могут рассчитывать семьи украинских беженцев с детьми в возрасте от 3 до 18 лет, которые проживают в Чехии на основании «Víza za účel strpenia» или «Víza za účel dočasnой ochrany».

Как оформить помощь?

Зарегистрироваться как абитуриент на платформе «Активный город»;

Выбрать курсы, доступные в вашем регионе;

Уточнить наличие свободных мест на выбранном курсе и обсудить прием ребенка;

Оформить запрос на платформе;

Прикрепить необходимые документы и выбрать организацию, в которую нужно перечислить денежные средства.

Обратите внимание, что подать заявку на получение нового гранта в Чехии можно до 15 мая 2023 года.

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Телеканал 24 По материалам:

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