Украинские беженцы в Польше могут остаться без жилья — Finance.ua

Украинские беженцы в Польше могут остаться без жилья Сегодня 07:10

Поляки, принимавшие украинцев в своих домах, все чаще отказываются от участия в этой программе помощи. Из-за этого беженцы могут остаться без крова, предупреждают правозащитники.

Чего ожидать украинцам в Польше, рассказывает на ukrayina.pl

По последним данным Агентства ООН по делам беженцев, около полутора миллионов украинцев оформили в Польше статус временной защиты с начала войны.

В первые 4 месяца с даты прибытия украинцам предоставляли жилье с питанием как в польских семьях, так и в частных пансионатах, летних лагерях и гостиницах. За это государство компенсировало 40 злотых (около 300 гривен) за человека в сутки.

Сейчас желающих предоставить убежище украинским беженцам все меньше — на настроения поляков влияет инфляция и снижение уровня жизни.

«Согласно поступающим ко мне сигналам, многие люди, решившие принять беженцев войны сразу после прибытия в нашу страну, скоро не смогут продолжать оказывать им помощь из-за нехватки финансов», — написал в письме премьер-министру Матеушу Моравецкому польский Уполномоченный по правам человека Марцин Винчек.

По его словам, поляки не могут продолжать помогать из-за расходов. В последнее время финансовое положение многих людей ухудшается из-за роста цен и значительного увеличения расходов на содержание жилья. Эти факторы в скором времени могут привести к бездомности многих беженцев.

Власти предлагают решать этот вопрос, ища свободное жилье в регионах. К примеру, пустые дома будут ремонтировать и приводить в жилое состояние, создадут запас квартир для аренды из неиспользуемого частного жилья или муниципальных помещений.

В коллективных местах жительства беженцев планируют ввести 50% оплату за длительное пребывание. Это решение может вступить в силу уже в ноябре.

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