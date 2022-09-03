Украинские беженцы оценили свое положение в стране пребывания — Finance.ua

Украинские беженцы оценили свое положение в стране пребывания Сегодня 14:25 — Личные финансы

Украинские беженцы оценили свое положение в стране пребывания

Большинство украинских беженцев отмечают, что денег им хватает только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей. Только 1% украинцев могут позволить себе приобрести практически все, что хотят.

Об этом сообщает Украинский центр экономических и политических исследований им. А. Разумкова. Было опрошено 511 беженцев в 30 странах.

Оценка беженцами своего положения в стране пребывания

82% респондентов ответили, что в стране пребывания получили статус временной защиты, 1% — получили статус беженца, 1% имеют вид на постоянное жительство, 4% подали или подают документы на получение статуса временной защиты, 0,8% подали или подают документы на получение статуса беженца, 10% не имеют статуса временной защиты или беженца и не подавали документы (больше всего среди беженцев, находящихся в странах, не входящих в Европейский Союз — 51%).

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Говоря об основном источнике средств существования, 28% респондентов называют материальную помощь из разных источников (заметно чаще такой ответ дают беженцы в Германии — 48%), 19% — прежние денежные сбережения, 12% — постоянная работа в стране пребывания, 12% — временную работу (или подработки) в стране пребывания, 0,6% — доходы от бизнеса в стране пребывания, 0,2% — студенческую стипендию в стране пребывания, 9% — дистанционную работу в Украине, 0,8% — доходы от бизнеса в Украине, 2% — пенсию.

Трудности, с которыми сталкиваются

Незнание языка страны пребывания как главную проблему называют 65% беженцев (чаще о ней сообщают украинские беженцы в Германии — 80%). Еще 35% респондентов назвали среди проблем трудности в коммуникации с местным населением из-за незнания языка.

Среди беспокоящих главных проблем 43% беженцев также назвали материальные проблемы, нехватку денег (заметно реже такой ответ дают беженцы, находящиеся в Германии — 25%).

Оценивая собственное материальное положение в стране пребывания, чаще всего респонденты отмечают, что им денег хватает только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей (такой ответ дают 59,5%), еще 12% ответили, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты, 21% — что в целом на жизнь хватает, 5,5% — что живут обеспеченно, и 1% — что могут позволить себе приобрести практически все, что хотят.

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При том, что собственный «довоенный» уровень благосостояния в Украине респонденты оценивают значительно выше — 45% ответили, что до войны жили обеспеченно, 15% — что могли позволить себе приобрести практически все, что хотели, 26% — что в целом на жизнь хватало, 11% — хватало только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, и 2% — едва сводили концы с концами.

42% респондентов среди проблем, которые беспокоят во время пребывания за рубежом, назвали проблемы с устройством на работу, 32% — проблему съема жилья в аренду, 21,5% — отсутствие жилья, 15% — некомфортное жилье. 31% назвали проблемы с лечением, медицинским обеспечением, 22% — бюрократические проблемы с оформлением материальной помощи, получением статуса временной защиты или беженца (реже всего на это указывают беженцы в Польше (5%), чаще — беженцы в Германии (49%), 14% — проблемы с организацией обучения детей, 13,5% — проблемы с организацией досуга детей.

Получают ли помощь

Отвечая на вопрос, получали ли они какую-либо помощь во время пребывания за границей, 78,5% респондентов ответили, что получали помощь от государственных органов страны пребывания (среди беженцев, находящихся в странах, не входящих в ЕС, такой ответ дают только 33%), 32% получали помощь от волонтерских организаций, 23% — от родственников, знакомых, друзей, 14% — от зарубежных фондов, учреждений, предприятий (заметно чаще — в Польше (30%) и странах вне ЕС (27%)), 13% — от религиозных организаций, 6% — от Украинского государства, 4,5% — от предприятия, на котором работают (или работали). 7% опрошенных ответили, что не получали никакой помощи.

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