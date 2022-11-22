Украинские банки увеличили прибыль: сколько заработали с начала года — Finance.ua

Украинские банки увеличили прибыль: сколько заработали с начала года Сегодня 11:03 — Фондовый рынок

Украинские банки увеличили прибыль: сколько заработали с начала года

Платежеспособные банки получили 11 млрд грн чистой прибыли за январь — октябрь 2022 года по сравнению с 58,4 млрд грн чистой прибыли за январь — октябрь 2021 года. Четвертый месяц подряд банковская система сохраняет прибыльность.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В целом же, по данным НБУ, доходы банков выросли на 32% по сравнению с результатом января — октября 2021 г. и составили 286,9 млрд грн. При этом выросли и расходы — на 73% до 275,9 млрд грн, в том числе отчисления в резервы выросли в 14,1 раза до 107 млрд грн.

По данным НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 14 раз по сравнению с январем-октябрем 2021 года — до 106,983 млрд гривен.

Как сообщалось ранее, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти вдвое до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Справка Finance.ua:

убытки после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2022 года составили 160 млн гривен. Однако уже в июле была зафиксирована прибыль — 3,407 млрд гривен;

как сообщал Опендатабот, за 8 месяцев этого года 42 банка получили прибыль — 23,9 млрд грн, а 26 — убытки в размере 16 млрд грн. В настоящее время убыточны 38% учреждений;

в Нацбанке отмечали, что по состоянию на 1 апреля 2022 года самым убыточным среди государственных банков был Укрэксимбанк. Убытки банка в первом квартале 2022 года составили 2,019 млрд грн. В группе банков с иностранным капиталом самые большие убытки получил ОТП Банк — 834,5 млн грн, а среди банков с частным капиталом — Мегабанк — 196,091 млн грн.



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