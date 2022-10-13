Украинские АЗС приобщились к осознанному потреблению электроэнергии — Finance.ua
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Украинские АЗС приобщились к осознанному потреблению электроэнергии

Энергетика
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Сети автозаправочных станций (АЗС) приобщились к инициативе экономного потребления электроэнергии.
Об этом сообщается на страницах сетей Facebook.
Одной из первых к этой инициативе присоединилась сеть АЗК WOG.
«Мы поддерживаем призыв органов государственной власти к экономии электроэнергии. Сегодня сеть АЗК WOG ограничивает использование электроэнергии и освещение автозаправочных комплексов», — сообщили в сети.
Не осталась в стороне и компания ОККО.
«Присоединяемся, начали с офисов компании во всех регионах. Экономим в пиковые часы во всех помещениях, где это возможно. Над другими вариантами работаем», — говорится в сообщении.
Поддержали инициативу и в сети АЗК Socar, ограничив потребление электроэнергии и снизив использование освещения на автозаправочных комплексах.
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«Мы оптимизировали потребление электроэнергии, но не качество и сервис», — отметили в сети.
Ранее сообщалось, что крупные сети подняли цены на автогаз.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
mmr.ua
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