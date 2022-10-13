Украинские АЗС приобщились к осознанному потреблению электроэнергии — Finance.ua

Украинские АЗС приобщились к осознанному потреблению электроэнергии Сегодня 19:13 — Энергетика

Сети автозаправочных станций (АЗС) приобщились к инициативе экономного потребления электроэнергии.

Об этом сообщается на страницах сетей Facebook.

Одной из первых к этой инициативе присоединилась сеть АЗК WOG.

«Мы поддерживаем призыв органов государственной власти к экономии электроэнергии. Сегодня сеть АЗК WOG ограничивает использование электроэнергии и освещение автозаправочных комплексов», — сообщили в сети.

Не осталась в стороне и компания ОККО.

«Присоединяемся, начали с офисов компании во всех регионах. Экономим в пиковые часы во всех помещениях, где это возможно. Над другими вариантами работаем», — говорится в сообщении.

Поддержали инициативу и в сети АЗК Socar, ограничив потребление электроэнергии и снизив использование освещения на автозаправочных комплексах.

«Мы оптимизировали потребление электроэнергии, но не качество и сервис», — отметили в сети.

Ранее сообщалось, что крупные сети подняли цены на автогаз.

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