Украинская универсальная биржа запустила индексы цен на необработанную древесину — НКЦБФР Сегодня 12:40 — Фондовый рынок

Украинская универсальная биржа запустила индексы цен на необработанную древесину — НКЦБФР

Украинская универсальная биржа в тестовом режиме приступила к публикации недельных и месячных индексов цен на круглые лесоматериалы и древесину дровяную. Расчеты производятся на основе результатов биржевых торгов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Расчет индекса цен на отдельные группы товаров является общепринятой мировой практикой. Ее использование будет способствовать более эффективной и прозрачной продаже древесины», — говорится на сайте НКЦБФР.

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Отмечают, что инструмент позволит участникам рынка и другим заинтересованным сторонам производить анализ ситуации и рынка и строить стратегии закупок на будущее.

В ближайшее время также должен появиться еще и ежедневный индекс, анонсируют в Нацкомиссии.

Напомним, с июля 2021 необработанная древесина должна реализовываться исключительно на товарных биржах, имеющих соответствующую лицензию от НКЦБФР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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