Украинская торговля ожидает оживления к апрелю 2023 года — Госстат
Предприятия розничной торговли в Украине ожидают увеличения количества заказов и повышения цен в I квартале 2023 года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компаний о перспективах деловой активности, обнародованные Государственной службой статистики.
По данным Госстата, в I квартале 2023 года индикатор деловой уверенности в розничной торговле повысился по сравнению с IV кварталом 2022 года на 3,4 пункта и составил плюс 10%.
Ожидания объема продаж (оборота) в I квартале этого года составляют плюс 7%. Оценка текущего объема запасов товаров — минус 5%.
В целом бизнес, работающий в сфере розничной торговли, в январе-марте 2023 года ожидает такие изменения по сравнению с октябрем-декабрем 2022 года:
- увеличение объема заказов товаров в розничной торговле;
- замедление темпов уменьшения численности работников на предприятиях розничной торговли;
- рост цен товаров в розничной торговле
Напомним, по данным отчета Госстата «Ожидания промышленных предприятий в январе 2023 года», украинские промышленные предприятия прогнозируют рост цен и жалуются на низкий спрос.
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