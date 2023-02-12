Украинская торговля ожидает оживления к апрелю 2023 года — Госстат — Finance.ua
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Украинская торговля ожидает оживления к апрелю 2023 года — Госстат

Личные финансы
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Украинская торговля ожидает оживления к апрелю 2023 года — Госстат
Украинская торговля ожидает оживления к апрелю 2023 года — Госстат
Предприятия розничной торговли в Украине ожидают увеличения количества заказов и повышения цен в I квартале 2023 года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компаний о перспективах деловой активности, обнародованные Государственной службой статистики.
По данным Госстата, в I квартале 2023 года индикатор деловой уверенности в розничной торговле повысился по сравнению с IV кварталом 2022 года на 3,4 пункта и составил плюс 10%.
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Ожидания объема продаж (оборота) в I квартале этого года составляют плюс 7%. Оценка текущего объема запасов товаров — минус 5%.
В целом бизнес, работающий в сфере розничной торговли, в январе-марте 2023 года ожидает такие изменения по сравнению с октябрем-декабрем 2022 года:
  • увеличение объема заказов товаров в розничной торговле;
  • замедление темпов уменьшения численности работников на предприятиях розничной торговли;
  • рост цен товаров в розничной торговле
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Напомним, по данным отчета Госстата «Ожидания промышленных предприятий в январе 2023 года», украинские промышленные предприятия прогнозируют рост цен и жалуются на низкий спрос.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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