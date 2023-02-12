Украинская торговля ожидает оживления к апрелю 2023 года — Госстат Сегодня 05:41 — Личные финансы

Украинская торговля ожидает оживления к апрелю 2023 года — Госстат

Предприятия розничной торговли в Украине ожидают увеличения количества заказов и повышения цен в I квартале 2023 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компаний о перспективах деловой активности, обнародованные Государственной службой статистики.

По данным Госстата, в I квартале 2023 года индикатор деловой уверенности в розничной торговле повысился по сравнению с IV кварталом 2022 года на 3,4 пункта и составил плюс 10%.

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Ожидания объема продаж (оборота) в I квартале этого года составляют плюс 7%. Оценка текущего объема запасов товаров — минус 5%.

В целом бизнес, работающий в сфере розничной торговли, в январе-марте 2023 года ожидает такие изменения по сравнению с октябрем-декабрем 2022 года:

увеличение объема заказов товаров в розничной торговле;

замедление темпов уменьшения численности работников на предприятиях розничной торговли;

рост цен товаров в розничной торговле

Напомним, по данным отчета Госстата «Ожидания промышленных предприятий в январе 2023 года», украинские промышленные предприятия прогнозируют рост цен и жалуются на низкий спрос.

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