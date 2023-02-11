Украинская студия дизайна представила проект модульного микродома в Карпатах (фото) — Finance.ua
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Украинская студия дизайна представила проект модульного микродома в Карпатах (фото)

Недвижимость
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Украинская студия дизайна представила проект модульного микродома в Карпатах (фото)
Студия дизайна интерьера Between the Walls поделилась проектом небольших модульных домов, которые подойдут для временного проживания внутренне перемещенных лиц. После победы такой формат жилья можно использовать в сфере туризма.
Первый проект микродома планируют разместить в селе Деловое на Закарпатье. Чем особенны такие поселения, разбираемся дальше.
Как рассказали в Between the Walls, такие дома рассчитаны на проживание одной пары. Площадь дома составляет 22 квадратных метра.
Дом предлагают сделать в форме шестиугольника, чтобы получилась удобная планировка. Вдохновением для такого решения стали модернистские малые архитектурные формы, например автобусные остановки, которые строили на территории Украины в 50-х годах прошлого века.
Условно дом можно разделить на четыре части:
  • металлическая опора;
  • основная единая конструкция из стен и полов;
  • окна,
  • кровля.
Каждая часть накладывается друг на друга, напоминая конструктор.
Основным сырьем избрали бетонные плиты с мраморной крошкой. В селе расположен мраморный карьер, который уже несколько лет не работает. Архитекторы считают, что производство плит могло бы возобновить его работу и способствовать трудоустройству безработных внутренне перемещенных мужчин.
По материалам:
Телеканал 24
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