Украинская металлургия постепенно возобновляет работу, - WSJ — Finance.ua
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Украинская металлургия постепенно возобновляет работу, - WSJ

Сегодня 06:12Энергетика
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Украинскоя металлургия постепенно возобновляет работу, а крупнейшие компании перезапускают свои предприятия.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В частности, планы по запуску своих мощностей, несмотря на ряд логистических проблем, анонсировали «Метинвест» и «Арселор Миттал».
«Перезапуск является долгожданным стимулом для украинской промышленности, которая сильно пострадала от российского вторжения. Крупная сталелитейная промышленность Украины законсервировала свою деятельность из-за опасений по поводу безопасности и трудностей с поставками и экспортом готовой продукции», — отмечает издание.
Так, «Метинвест» запускает две из четырех доменных печей на комбинате «Запорожсталь», предприятия в Мариуполе и Авдеевке, согласно комментарию компании, пострадали от боевых действий.
«Пока не будет остановлена ​​активная фаза российской военной агрессии и восстановлены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на заводы группы не представляется возможным», — отметили в «Метинвесте».
«АрселорМиттал» Кривой Рог на текущей неделе задул доменную печь № 6, в планах предприятия — к 2 мая запустить домну № 8, а к 10 мая — начать экспортировать железорудный концентрат с рудообогатительной фабрики.
Стоимость горячекатаного рулона в Европе выросла на 43% с 943,75 евро за метрическую тонну 24 февраля до 1348,50 евро за тонну 11 апреля.
По материалам: РБК-Україна
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