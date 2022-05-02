Украинская компания хотела вывести за границу 1,2 млн долларов через фиктивный импорт — Finance.ua

Украинская компания хотела вывести за границу 1,2 млн долларов через фиктивный импорт

Сегодня 14:10 — Фондовый рынок

Украинское аграрное предприятие пыталось незаконно вывести 1,2 млн долларов в болгарский банк, но правоохранители заблокировали платеж.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности, Офис генерального прокурора.

Стражи порядка выяснили, что эти средства предприятие пыталось незаконно вывести на счет другого предприятия в болгарском банке.

Для этого они заключили фиктивный договор о якобы импорте сельскохозяйственной продукции через морской терминал в Николаеве. Договор был заключен в марте 2022 года, когда в городе и области продолжались активные боевые действия.

Это делало невозможным фактическую перевалку грузов в портах региона, что свидетельствует о фиктивности этого соглашения и попытке легализовать средства. Следовательно, суд по ходатайству прокуроров ОГП наложил арест на 1,2 млн долларов, которые находились на банковских счетах украинского предприятия.

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