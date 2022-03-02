Украинская энергосистема может быть интегрирована в европейскую уже в ближайшее время — еврокомиссар Симсон

Сегодня 14:33 — Энергетика

Европейский комиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон считает, что чрезвычайная синхронизация энергосистемы Украины с европейской ENTSO-E может быть проведена через несколько недель.

Об этом она сказала в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по окончании заседания Европейского совета по энергетическим вопросам.

«Наш общий с украинской стороной долгосрочный приоритет — это синхронизация украинской энергосистемы с европейской вместо российской. Увеличить украинскую энергетическую независимость — это стратегическая инициатива. В тот же день, как Украина начала тестирование работы (энергосистемы) в изолированном режиме, первый шаг к подготовке к будущей синхронизации с ЕС, российская армия вторглась в Украину. Я говорила с министром Галущенко снова вчера, и он проинформировал меня, что в нынешних условиях они не будут снова воссоединяться с российской энергетической системой. В результате Украина просит о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергетической системой и провести ее как можно быстрее. Это технический вызов. Со стороны министров этому была широкая поддержка. Поэтому мы будем продвигаться вперед, чтобы присоединить украинскую систему как можно быстрее», — описала еврокомиссар ситуацию.

Оценивая работу украинской энергосистемы в изолированном режиме, Симсон отметила, что все необходимые этапы прошли успешно.

«Я встречалась с ENTSO-E этим утром, они считают, что технически чрезвычайное присоединение возможно. В то же время, как Украина продолжает работать в изолированном режиме, сейчас трудно даже соседним странам оказать какую-либо помощь. Что касается времени, то это не вопрос часов, это вопрос дней, скорее всего, нескольких недель», — считает она.

Как сообщалось ранее, министр энергетики Герман Галущенко обратился к министрам энергетики стран ЕС по поводу скорейшей интеграции энергосистемы Украины в европейскую ENTSO-E.

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