Украинская биржа исключила акции Укрнафты и Мотор Сичи из индексной корзины — Finance.ua

Украинская биржа исключила акции Укрнафты и Мотор Сичи из индексной корзины Сегодня 15:33 — Фондовый рынок

Украинская биржа исключила акции Укрнафты и Мотор Сичи из индексной корзины

Индексный комитет «Украинской биржи» (УБ) вечером во вторник решил исключить из индексной корзины акции «Укрнафты» и «Мотор Сичи», которые 6 ноября решением Ставки Верховного главнокомандующего были отчуждены в пользу государства.

«UNAF и MSICH исключены из корзины Индекса украинских акций», — говорится в сообщении биржи на фейсбук-странице.

Директор по развитию УБ Алексей Сухоруков отметил, что после такого отчуждения free float (доля в свободном обращении) этих акций равнялась нулю.

Однако, несмотря на отчуждение всех акций 6 ноября, 7-8 ноября на бирже были заявки на покупку акций «Укрнафты» и их цена выросла до 330,7 грн за единицу, хотя накануне отчуждения акции котировались по 229,69 грн за штуку, что соответствовало капитализации около 12,5 млрд грн.

«Укрнафта» в индексной корзине имела вес 22,85%, «Мотор Сич» — 33,06%.

После этого исключения в корзине индекса УБ осталось всего пять бумаг: МХП с весом 26,29%, «Центрэнерго» −9,57%, Райффайзен Банк а — 6,45%, «Укрэнергомашины» (ранее — «Турбоатом») — 0,89%, «Донбассэнерго» — 0,88%.

Как сообщалось, ставка Верховного главнокомандующего 5 ноября решила на время военного положения изъять в собственность государства как военное имущество акции ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта» (за исключением доли НАК «Нафтогаз Украины»), АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Это было сделано 6 ноября после урегулирования процедуры регулятором НКЦБФР.

В «Укрнафте» контрольный пакет акций принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», в то время как миноритарный около 42% — так называемой группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в то время как в «Укртатнафте» (Кременчугский НПЗ) ситуация обратная.

Оборот всех акций «Мотор Сич», крупнейшим владельцем которого был арестованный недавно президент компании Вячеслав Богуслаев, заблокирован с апреля 2018 года после продажи годом ранее контрольного пакета акций китайской Skyrizon и связанных с ней лиц.

«АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор», подконтрольные соответственно Константину Жеваго и Константину Григоришину, в последние годы находятся в процедурах банкротства.

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