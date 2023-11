Украинская авиакомпания запустила рейсы на Занзибар: откуда можно улететь — Finance.ua

Украинская авиакомпания запустила рейсы на Занзибар: откуда можно улететь Сегодня 09:48 — Личные финансы

Украинская авиакомпания запустила рейсы на Занзибар: откуда можно улететь, www.avianews.com

Украинская авиакомпания SkyUp запустила чартерную программу в Танзанию с 28 октября. Рейсы будут выполняться для перевозки туристов от туроператоров Join UP! Polska, Join UP! Moldova, Join UP! Румыния, сообщает avianews.com.

Сейчас пассажиры могут улететь в Занзибар из Варшавы, Кишинева и Бухареста. С середины декабря добавятся новые полеты из Варшавы, а также запланирован новый рейс по маршруту Катовице-Занзибар.

Оператором указанных рейсов является мальтийское подразделение SkyUp MT. Только рейсы из Кишинева обслуживает украинский SkyUp.

Читайте также Украинская авиакомпания расширила географию полетов из Польши

Рейсы на Занзибар выполняются на Boeing 737−800. Это среднемагистральный самолет, и его дальности не хватает для прямого перелета в Танзанию. Поэтому во время рейсов он останавливается на дозаправку в египетском аэропорту Хургада.

Приобрести авиабилеты на рейсы SkyUp из Европы в Занзибар можно только в составе турпакета. Перевозчик билеты отдельно от туров не продает.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.