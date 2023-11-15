Украинская авиакомпания запустила рейсы на Занзибар: откуда можно улететь — Finance.ua

Украинская авиакомпания запустила рейсы на Занзибар: откуда можно улететь
Украинская авиакомпания SkyUp запустила чартерную программу в Танзанию с 28 октября. Рейсы будут выполняться для перевозки туристов от туроператоров Join UP! Polska, Join UP! Moldova, Join UP! Румыния, сообщает avianews.com.
Сейчас пассажиры могут улететь в Занзибар из Варшавы, Кишинева и Бухареста. С середины декабря добавятся новые полеты из Варшавы, а также запланирован новый рейс по маршруту Катовице-Занзибар.
Оператором указанных рейсов является мальтийское подразделение SkyUp MT. Только рейсы из Кишинева обслуживает украинский SkyUp.
Рейсы на Занзибар выполняются на Boeing 737−800. Это среднемагистральный самолет, и его дальности не хватает для прямого перелета в Танзанию. Поэтому во время рейсов он останавливается на дозаправку в египетском аэропорту Хургада.
Приобрести авиабилеты на рейсы SkyUp из Европы в Занзибар можно только в составе турпакета. Перевозчик билеты отдельно от туров не продает.
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