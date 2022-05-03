Украинская авиакомпания начала полеты в европейские столицы — Finance.ua
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Украинская авиакомпания начала полеты в европейские столицы

Сегодня 15:33Фондовый рынок
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С 1 мая на рейсах латвийской авиакомпании airBaltic летают 4 экипажа МАУ. География полетов из Риги велика — в Берлин, Брюссель, Мадрид.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
На сайте перевозчика отмечается, что компания договорилась о предоставлении среднемагистрального самолета Boeing 737-900 в мокрый лизинг латвийскому перевозчику AirBaltic.
Судно и экипаж базируются в аэропорту Риги. В общей сложности будут задействованы 4 экипажа МАУ — 28 человек.
Самолет забронирован на нескольких европейских маршрутах авиакомпании airBaltic — Берлин, Мадрид, Брюссель, Осло, Копенгаген и других.
На рейсах сохранится корпоративный цвет и ливрея украинской авиакомпании, а экипажи будут работать в своей оригинальной форме. На каждом рейсе будет летать и сервис-представитель латвийской авиакомпании.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: РБК-Україна
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