Украинская агропродукция идет в 191 страну мира — Finance.ua

В 2021 году украинскую аграрную продукцию экспортировали в 191 страну мира. Об этом говорится в анализе ассоциации УКАБ, пишет agronews.ua.
ТОП-5 крупнейших мировых экспортеров составляли:
Китай (16% украинской экспортной выручки),
Индия (7%),
Нидерланды (6%),
Египет (6%),
Турция (5%).
«И хотя в перечне крупнейших импортеров продукции АПК указаны преимущественно развитые и обеспеченные страны, среди импортеров есть страны, которые не закупают огромные объемы продукции, однако значительно зависимы от поставок, в первую очередь, украинских зерновых», — добавляет Светлана Литвин.