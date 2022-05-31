Украинская агропродукция идет в 191 страну мира — Finance.ua

Украинская агропродукция идет в 191 страну мира

Сегодня 03:19 — Аграрный рынок

В 2021 году украинскую аграрную продукцию экспортировали в 191 страну мира. Об этом говорится в анализе ассоциации УКАБ, пишет agronews.ua.

ТОП-5 крупнейших мировых экспортеров составляли:

Китай (16% украинской экспортной выручки),

Индия (7%),

Нидерланды (6%),

Египет (6%),

Турция (5%).

«И хотя в перечне крупнейших импортеров продукции АПК указаны преимущественно развитые и обеспеченные страны, среди импортеров есть страны, которые не закупают огромные объемы продукции, однако значительно зависимы от поставок, в первую очередь, украинских зерновых», — добавляет Светлана Литвин.

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