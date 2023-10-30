Украинки, пострадавшие от войны, могут получить денежное пособие — Finance.ua
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Украинки, пострадавшие от войны, могут получить денежное пособие

Личные финансы
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Международный благотворительный фонд «Mama Moya» запускает программу предоставления денежного пособия для женщин, пострадавших в результате военного конфликта в Украине, вызванного российской агрессией. Эта инициатива направлена ​​на поддержку женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за военного конфликта.
Пособие могут получить следующие категории женщин:
  1. Те, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате войны.
  2. Мужья, дети или родители женщин, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины, силах территориальной обороны или в добровольных отрядах, находящихся в зоне боевых действий.
  3. Родители, дети женщин, мужчины или родители которых погибли в результате войны.
  4. Мужья, дети или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны.
Для участия в программе женщины должны зарегистрироваться по ссылке.
После регистрации и заключения договора с фондом, участникам программы будет выдана платежная карта, которой они смогут произвести расчеты при приобретении товаров из перечня, предоставленных фондом.
Международный благотворительный фонд «Mama Moya» прилагает усилия для поддержки женщин, пострадавших в результате войны, и предоставляет им возможность получить необходимую помощь.

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По материалам:
Судебно-юридична газета
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