Украинки, пострадавшие от войны, могут получить денежное пособие — Finance.ua

Украинки, пострадавшие от войны, могут получить денежное пособие Сегодня 20:00 — Личные финансы

Международный благотворительный фонд «Mama Moya» запускает программу предоставления денежного пособия для женщин, пострадавших в результате военного конфликта в Украине, вызванного российской агрессией. Эта инициатива направлена ​​на поддержку женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за военного конфликта.

Пособие могут получить следующие категории женщин:

Те, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате войны. Мужья, дети или родители женщин, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины, силах территориальной обороны или в добровольных отрядах, находящихся в зоне боевых действий. Родители, дети женщин, мужчины или родители которых погибли в результате войны. Мужья, дети или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны.

Для участия в программе женщины должны зарегистрироваться по ссылке

После регистрации и заключения договора с фондом, участникам программы будет выдана платежная карта , которой они смогут произвести расчеты при приобретении товаров из перечня, предоставленных фондом.

Международный благотворительный фонд «Mama Moya» прилагает усилия для поддержки женщин, пострадавших в результате войны, и предоставляет им возможность получить необходимую помощь.

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