Ukrainian Credit Conference 2024: что нужно знать о мероприятии и кому нельзя его пропустить — Finance.ua

Ukrainian Credit Conference 2024: что нужно знать о мероприятии и кому нельзя его пропустить Сегодня 14:10

Ukrainian Credit Conference 2024: что нужно знать о мероприятии и кому нельзя его пропустить

Главное финансовое событие года — Ukrainian Credit Conference (UCC) — состоится уже 28 июня в столичном UNIT.City. В одном месте соберутся представители украинских банков, МФО, платежных провайдеров и финтех компаний. А для гостей мероприятия участие в конференции станет уникальной возможностью присоединиться к обсуждению самых актуальных тем и тенденций на кредитных рынках.

Что готовит Ukrainian Credit Conference 2024?

Тенденции на рынке кредитования свидетельствуют впервые за несколько лет обнадеживающие — банки прогнозируют повышение качества кредитного портфеля и ожидают роста объемов кредитования, как бизнеса, так и населения. Эти и другие новости и прогнозы по рынку будут подробно проговорены на конференции.

К тому же участие в мероприятии предлагает множество преимуществ. Гости конференции, на которой будут присутствовать представители банков, МФО и страховых компаний, смогут присоединиться к полезному нетворкингу. Условия на мероприятии будут благоприятными для установления деловых и дружеских контактов, встречи с потенциальными партнерами, инвесторами и клиентами.

Ukrainian Credit Conference продлится с 09:00 до 18:00. На мероприятии выступят топовые эксперты украинского рынка кредитования. Специалисты поделятся опытом своей работы и практическими кейсами. В целом ожидаются речи около 20 спикеров.

Участники смогут лично приобщиться к дискуссиям и получить для себя актуальную информацию о кредитном рынке Украины. В частности, эксперты в своих докладах затронут темы:

соблюдение законодательства о защите прав потребителей на рынке предоставления кредитных услуг;

изменений на рынке кредитования в 2024 году;

рынок кредитных услуг: роль государства, новые стратегии ведения бизнеса кредитных услуг, учетная ставка НБУ.

Где приобрести билеты?

Продажа билетов уже стартовала, а для «ранних пташек» будут действовать специальные скидки. До 10 июня 2024 года все желающие смогут гарантировать себе участие в конференции по особо выгодной цене.

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Приходите на мероприятие, чтобы держать руку на пульсе! Ведь вы сможете не только из первых уст узнать о последних тенденциях и изменениях в кредитовании, но и лично представить свои продукты и услуги широкой аудитории, а также найти новых партнеров. Такую возможность нельзя упустить!

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