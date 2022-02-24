Украинец отсудил 263 тыс. гривен за разбитый из-за ямы на дороге автомобиль — Finance.ua

Украинец отсудил 263 тыс. гривен за разбитый из-за ямы на дороге автомобиль

Суд признал, что причиной ДТП стало состояние дорожного полотна. Теперь водитель получит компенсацию материального и морального ущерба.

Украинский водитель получит компенсацию за разбитый в ДТП автомобиль от Службы автомобильных дорог Черниговской области. В суде он смог доказать, что авария произошла по причине плохого состояния дороги. После четырех лет разбирательств точку в деле № 750/8507/18 поставил Верховный Суд.

Что случилось? В 2017 году водитель Ford Fiesta на трассе Киев-Сумы в Черниговской области попал в выбоину, из-за чего автомобиль потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. В августе 2018 года он обратился в суд с иском против Службы автомобильных дорог Черниговской области. Истец предоставил результаты экспертизы, доказывающие, что ДТП произошло по причине неудовлетворительного состояния дорожного полотна и устанавливающие сумму материального ущерба в 296 742,32 грн. Также он потребовал 50 тыс. гривен в качестве компенсации морального ущерба.

Водитель предоставил доказательства, что ДТП произошло из-за выбоины на трассе, Фото: drive2.ru

Суд стал на сторону истца, постановив, что согласно Ст. 10 Закона Украины «Об автомобильных дорогах» именно Служба автомобильных дорог управляет дорогами общего пользования и обеспечивает безопасные условия движения транспортных средств. А Ст. 16 закона «О дорожном движении» водитель имеет право на компенсацию ущерба, нанесенного вследствие несоответствия состояния дорог требованиям безопасности движения.

Впрочем, сумму компенсации уменьшили до 233 тыс. гривен. Была подсчитана разница между стоимостью авто до ДТП (257 тыс. гривен) и после (24 тыс. гривен). Моральный ущерб оценили в 30 тыс. гривен.

Служба автомобильных дорогах подавала апелляционную и кассационную жалобы, но в обоих случаях проиграла. Теперь она обязана выплатить водителю Ford Fiesta 263 тыс. гривен.

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