Украине требуется $37 миллиардов для гуманитарного разминирования земель — Finance.ua

Украине требуется $37 миллиардов для гуманитарного разминирования земель
Для проведения гуманитарного разминирования Украине нужно в 37,4 млрд долларов, из которых более 397 млн долларов — только в этом году.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Полный комплекс работ по гуманитарному разминированию, отметил Шмыгаль, обойдется государству в 37,4 млрд долл. При этом потребности на текущий год достигают более 397 млн долл.
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Премьер призвал партнеров к сотрудничеству, в частности в формате патроната стран G7 над заминированными украинскими регионами.
Он подчеркнул, что гуманитарное разминирование позволяет вернуть жизнь на деоккупированные территории и позволит реализовывать другие проекты восстановления, в частности, критической и транспортной инфраструктуры.
По словам премьера, ЕС, США, Канада и Япония — лидеры в поддержке гуманитарного разминирования. На сегодняшний день привлечено 16 млн долларов международной технической помощи, есть предварительные договоренности о еще 73 млн долларов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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