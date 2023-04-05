Украине требуется $37 миллиардов для гуманитарного разминирования земель — Finance.ua

Украине требуется $37 миллиардов для гуманитарного разминирования земель Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Украине требуется $37 миллиардов для гуманитарного разминирования земель

Для проведения гуманитарного разминирования Украине нужно в 37,4 млрд долларов, из которых более 397 млн долларов — только в этом году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль со ссылкой на оценку Всемирного банка.

Полный комплекс работ по гуманитарному разминированию, отметил Шмыгаль, обойдется государству в 37,4 млрд долл. При этом потребности на текущий год достигают более 397 млн долл.

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Премьер призвал партнеров к сотрудничеству, в частности в формате патроната стран G7 над заминированными украинскими регионами.

Он подчеркнул, что гуманитарное разминирование позволяет вернуть жизнь на деоккупированные территории и позволит реализовывать другие проекты восстановления, в частности, критической и транспортной инфраструктуры.

По словам премьера, ЕС, США, Канада и Япония — лидеры в поддержке гуманитарного разминирования. На сегодняшний день привлечено 16 млн долларов международной технической помощи, есть предварительные договоренности о еще 73 млн долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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