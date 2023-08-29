Украине передали имущество коллаборанта Сальдо и его семьи — Finance.ua
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Украине передали имущество коллаборанта Сальдо и его семьи

Казна и Политика
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Основные активы пророссийского коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери были взысканы в доход государства. По решению суда Правительство приняло решение передать имущество семьи предателя в управление Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Основой для передачи имущества гауляйтера Херсонской области стало решение Высшего антикоррупционного суда Украины от 09.05.2023 (дело № 991/3250/23) и постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины от 17.05.2023 о применении санкций.
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«Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников были переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а затем приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины», — подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.
В частности, решением Правительства в Фонд госимущества было передано:
  • три земельных участка;
  • отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;
  • апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;
  • два паркоместа в Ореанде (Ялта);
  • трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;
  • здание на 236,7 кв. м в Херсоне;
  • три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв. м) и Херсоне (36,8 кв. м);
  • автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;
  • 99,86% ЧАО «Каштан» (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области) — оформлено на бывшую жену Сальдо;
  • 30% ЧАО «Дельта Сервис» (транспортная компания) — оформлено на бывшую жену Сальдо;
  • 55,56% ООО «Бебко-Авто» (сеть автосалонов и СТО в Херсоне) — записано на дочь Сальдо;
  • 40% ООО «Конка» (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) — записано на дочь Сальдо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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