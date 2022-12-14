Украине нужно решение ENTSO-E для увеличения объемов импорта электроэнергии — Галущенко Сегодня 11:00 — Энергетика

Украина рассчитывает максимально покрыть дефицит электроэнергии в системе за счет импорта электроэнергии из Европы. Это позволит стабильно пройти зимний период. В то же время необходимо решение ENTSO-E об увеличении пропускной способности межгосударственных связей. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Электроэнергия сегодня в Европе есть, она доступна. В то же время из-за российских обстрелов в украинской энергосистеме есть дефицит, который мы хотели бы максимально покрыть за счет возможного импорта», — отметил министр.

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Один из ключевых вопросов импорта электроэнергии — его финансирование, добавил он.

«Однако важно иметь еще одно решение — решение ENTSO-E, которое позволило бы увеличить возможности по импорту. На сегодняшний день мы ограничены в объемах, которые значительно меньше нашей технической способности», — подчеркнул Герман Галущенко.

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