Украине нужно по 5 миллиардов долларов в месяц от партнеров — министр финансов — Finance.ua
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Украине нужно по 5 миллиардов долларов в месяц от партнеров — министр финансов

Сегодня 11:00Казна и Политика
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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ищет в общей сложности не менее 5 миллиардов долларов США в месяц в виде международной помощи для покрытия расходов страны.
Об этом сообщает The Washington Post.
Выступая в Вашингтоне на встречах с высокопоставленными официальными лицами США, Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает получать от США по 2 миллиарда долларов в месяц на покрытие неотложных расходов в апреле, мае и июне. Всего стране требуется не менее 5 миллиардов в месяц.
«Нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну», — сказал Марченко в интервью изданию.
По словам министра, эти средства необходимы, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам здравоохранения и образования и другие гуманитарные нужды. Украина могла бы напечатать больше денег, чтобы покрыть некоторые из этих расходов, но это привело бы к скачку инфляции.
Как сообщалось, некоторые депутаты Конгресса и украинские чиновники настаивали на том, чтобы США передали Украине замороженные резервы Центрального Банка России. Эти активы исчисляются десятками миллиардов и могут составить внушительную сумму для помощи в послевоенном восстановлении страны.
Известно, что США рассматривают передачу более 300 млрд долларов замороженных активов Центрального Банка россии на помощь в восстановлении Украины. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на восстановление Украины после войны потребуется минимум 600 млрд долларов.

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По материалам: УНІАН
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