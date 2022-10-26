Украине нужно 4 млрд евро для прохождения отопительного сезона — Finance.ua
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Украине нужно 4 млрд евро для прохождения отопительного сезона

Казна и Политика
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Украине нужно 4 млрд евро для прохождения отопительного сезона
Украине нужно 4 млрд евро для прохождения отопительного сезона
Украине нужно 4 млрд евро для прохождения зимы и отопительного сезона, а также закупки оборудования для водо- и энергоснабжения.
Об этом Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил на Международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине.
«Мы посчитали, что нам нужно 4 млрд евро, чтобы пережить эту зиму, реконструировать дома, поддержать сферы здравоохранения и энергоснабжения. Мы хотим, чтобы миллион украинцев вернулись домой до конца года, и им нужны достойные условия», — сказал Чернышев.
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По его словам, в краткосрочной перспективе Украина нуждается в резервном оборудовании для водо-, энергоснабжения, в частности, мобильных станций очистки воды (3 тыс. единиц), мобильных станций отопления (1,5 тыс.), дизельных генераторов (25 тыс.), электрических обогревателей (300 тыс.)
Чернышев отметил, что около 6 тыс. генераторов уже закуплено, ожидается поставка еще 1,3 тыс.
«Прошу партнеров от имени нашей страны сфокусироваться на этом оборудовании. Следующий шаг, конечно, — восстановление наших электростанций, но это займет время, а зима уже на пороге», — подчеркнул министр.

Справка Finance.ua:

  • Всемирный банк сообщил о выделении Украине дополнительных 500 миллионов долларов для финансирования срочных потребностей, вызванных полномасштабным вторжением россии;
  • Европейский союз предоставит Украине 1 млрд евро и 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения;
  • украинцев, которые с начала полномасштабного вторжения россии выехали за границу, призывают по возможности не возвращаться на родину в зимний период.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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