Украине нужно 4 млрд евро для прохождения отопительного сезона — Finance.ua

Украине нужно 4 млрд евро для прохождения отопительного сезона Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Украине нужно 4 млрд евро для прохождения отопительного сезона

Украине нужно 4 млрд евро для прохождения зимы и отопительного сезона, а также закупки оборудования для водо- и энергоснабжения.

Об этом Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил на Международной экспертной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

«Мы посчитали, что нам нужно 4 млрд евро, чтобы пережить эту зиму, реконструировать дома, поддержать сферы здравоохранения и энергоснабжения. Мы хотим, чтобы миллион украинцев вернулись домой до конца года, и им нужны достойные условия», — сказал Чернышев.

По его словам, в краткосрочной перспективе Украина нуждается в резервном оборудовании для водо-, энергоснабжения, в частности, мобильных станций очистки воды (3 тыс. единиц), мобильных станций отопления (1,5 тыс.), дизельных генераторов (25 тыс.), электрических обогревателей (300 тыс.)

Чернышев отметил, что около 6 тыс. генераторов уже закуплено, ожидается поставка еще 1,3 тыс.

«Прошу партнеров от имени нашей страны сфокусироваться на этом оборудовании. Следующий шаг, конечно, — восстановление наших электростанций, но это займет время, а зима уже на пороге», — подчеркнул министр.

Справка Finance.ua:

Всемирный банк сообщил о выделении Украине дополнительных 500 миллионов долларов для финансирования срочных потребностей, вызванных полномасштабным вторжением россии;

Европейский союз предоставит Украине 1 млрд евро и 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения;



украинцев, которые с начала полномасштабного вторжения россии выехали за границу, призывают по возможности не возвращаться на родину в зимний период.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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