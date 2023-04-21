Украине направили $55 млрд в формате «Рамштайна» — Finance.ua

Украине направили $55 млрд в формате «Рамштайна» Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Украине направили $55 млрд в формате «Рамштайна»

Страны-участники Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый формат «Рамштайна») уже предоставили Украине $55 млрд помощи безопасности.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия очередного заседания Контактной группы по обороне Украины на базе американских ВВС «Рамштайн» в Германии.

«В целом участники этой контактной группы предоставили более $55 млрд безопасности помощи Украине», — сказал он.

По словам Остина, эта сумма демонстрирует 10-кратный рост с момента первой встречи в Рамштайне.

Напомним, 21 апреля на базе американских ВВС «Рамштайн» в Германии проходит 11 заседание Контактной группы по обороне Украины.

Предварительно запланированный портфель поддержки Украины со стороны Европейского банка реконструкции и развития на 2023 год составляет 1,5 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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