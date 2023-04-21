Украине направили $55 млрд в формате «Рамштайна» — Finance.ua
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Украине направили $55 млрд в формате «Рамштайна»

Казна и Политика
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Украине направили $55 млрд в формате «Рамштайна»
Украине направили $55 млрд в формате «Рамштайна»
Страны-участники Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый формат «Рамштайна») уже предоставили Украине $55 млрд помощи безопасности.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия очередного заседания Контактной группы по обороне Украины на базе американских ВВС «Рамштайн» в Германии.
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«В целом участники этой контактной группы предоставили более $55 млрд безопасности помощи Украине», — сказал он.
По словам Остина, эта сумма демонстрирует 10-кратный рост с момента первой встречи в Рамштайне.
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Напомним, 21 апреля на базе американских ВВС «Рамштайн» в Германии проходит 11 заседание Контактной группы по обороне Украины.
Предварительно запланированный портфель поддержки Украины со стороны Европейского банка реконструкции и развития на 2023 год составляет 1,5 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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