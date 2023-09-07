Украине ежегодно необходимо 1,6 трлн грн для сектора безопасности и обороны — Finance.ua

Украине ежегодно необходимо 1,6 трлн грн для сектора безопасности и обороны
Украине ежегодно необходимо более 3 трлн грн на военные расходы, из которых 1,6 трлн грн — для сектора безопасности и обороны.
Об этом заявил новый министр обороны Рустем Умеров.
«С каждым днем военные расходы увеличиваются, и мы должны иметь мощную стратегию, как в таких реалиях действовать стране, чтобы победить. Более 3 триллионов нужно Украине ежегодно. Из них 1,6 триллиона для сектора безопасности и обороны. Доходная часть бюджета в целом 1, 4 триллиона, то есть дополнительно нужно более 1,5 триллиона для продолжения борьбы», — сказал он в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады в среду.
По его словам, более миллиона человек сегодня задействованы в секторе безопасности и обороны страны, из них более 800 тысяч — в Вооруженных силах Украины, хотя до начала полномасштабной войны эта цифра составляла 261 тысячу.
«Оборонительные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ — почти в десять раз. Оборонный бюджет составляет треть ВВП, огромная для любой экономики мира цифра», — отметил глава оборонного ведомства.
Умеров также подчеркнул, что только к концу текущего года Украине понадобится дополнительно 250 млрд грн на денежное довольствие, и эти расходы растут каждый день.
Справка Finance.ua:
- 6 сентября Верховная Рада поддержала представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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