Украине для выплаты зарплат нужно $7 млрд в месяц — Зеленский — Finance.ua
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Украине для выплаты зарплат нужно $7 млрд в месяц — Зеленский

Сегодня 18:15Казна и Политика
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Украине для выплаты зарплат нужно $7 млрд в месяц — ЗеленскийУкраине для выплаты зарплат нужно $7 млрд в месяц — Зеленский
Украине для всех социальных выплат и заработной платы необходимо $7 млрд в месяц.
Об этом в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.
В агентстве отмечают, что в ходе встречи Зеленский также поднял вопрос о проблемах с экспортом зерна.
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Напомним, ранее Зеленский заявил, что граждане Украины, оказавшиеся без обеспечения из-за агрессии врага, могут получить гуманитарную помощь и денежные выплаты. По его словам, физлица-предприниматели и наемные работники, оставшиеся без дохода из-за войны, получат 6,5 тысячи гривен.
Министр социальной политики Марина Лазебная в ходе телемарафона сообщила, что в Украине изменились особенности выплаты пенсий, зарплат и субсидий. В частности, во время войны на первом месте теперь стоит армия, а на втором — зарплаты, пенсии и пр.
При этом, как отметила Лазебная, социальные выплаты производятся вовремя.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Діло
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