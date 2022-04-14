Напомним, ранее Зеленский заявил, что граждане Украины, оказавшиеся без обеспечения из-за агрессии врага, могут получить гуманитарную помощь и денежные выплаты. По его словам, физлица-предприниматели и наемные работники, оставшиеся без дохода из-за войны, получат 6,5 тысячи гривен.
Министр социальной политики Марина Лазебная в ходе телемарафона сообщила, что в Украине изменились особенности выплаты пенсий, зарплат и субсидий. В частности, во время войны на первом месте теперь стоит армия, а на втором — зарплаты, пенсии и пр.
При этом, как отметила Лазебная, социальные выплаты производятся вовремя.
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