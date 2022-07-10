Украине дали «зеленый свет» на присоединение к Банку развития Совета Европы — Finance.ua

Украине дали «зеленый свет» на присоединение к Банку развития Совета Европы Сегодня 11:43 — Казна и Политика

Банк развития Совета Европы (БРСЕ) дал Украине «зеленый» свет на присоединение и выделил средства в поддержку украинских беженцев в Европе.

«Банк развития Совета Европы принял решение о специальных условиях скорейшего приобретения Украиной членства в этом финансовом учреждении. БРСЕ также выделил средства в поддержку украинских беженцев в Германии и Литве», — говорится в сообщении.

Что это даст

По словам министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышова, членство в БРСЕ откроет нашей стране дополнительные возможности для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны, предоставления социальных услуг и восстановления разрушенной социальной инфраструктуры, в том числе больниц, школ и детских садов.

Отмечается, что административный совет Банка одобрил пять новых ссуд на 465 млн евро, большая часть которых будет направлена ​​на поддержку беженцев из Украины в странах-участницах БРСЕ. Среди прочего речь идет о размещении украинских беженцев в принимающих громадах, оказании экстренной помощи, гуманитарных мерах и т. д.

Так, государственный банк развития Северной Рейн-Вестфалии (Германия) получил 200 млн евро для частичного финансирования программы жилья для беженцев, что поможет муниципалитетам в приобретении, строительстве и модернизации жилья для украинских беженцев.

Правительству Литвы Банк предоставит 120 млн евро для поддержки около 30 тыс. украинских беженцев, среди которых 13,5 тыс. детей. Ссуда ​​будет использована соответствующими министерствами и громадами, которые оказывают первоочередную поддержку украинцам. Также из этой суммы будет профинансирована стипендия 700 украинских студентов.

Кроме того, муниципалитет Каунаса (Литва) получил 25 млн евро, которые помогут городу поддержать 10 тыс. зарегистрированных украинских беженцев в обеспечении их жильем, питанием, психологической и социальной помощью, образованием для детей и поиском работы для взрослых.

Укрінформ По материалам:

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