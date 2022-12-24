Украинцы завезли почти 1300 Starlink на льготных условиях с начала месяца — Finance.ua

Украинцы завезли почти 1300 Starlink на льготных условиях с начала месяца Сегодня 20:17 — Технологии&Авто

Украинцы завезли почти 1300 Starlink на льготных условиях с начала месяца

С начала декабря украинцы завезли 1310 терминалов Starlink, из них 98% — на льготных условиях.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«По состоянию на 19 декабря украинцы завезли 1310 Starlink. 98% заехало на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины (1278 шт.)», — заявил Железняк.

По словам депутата, самым распространенным способом ввоза терминалов спутникового интернета является экспресс-отправка. Таким образом в страну ввезли 1057 девайсов. Еще 231 терминал ввезли через пункты пропуска, 22 почтой.

Ранее сообщалось, что цена на терминалы и подписку Starlink для Украины выросла до $700 и $75 соответственно. Кроме того, теперь придется платить еще и за доставку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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