Украинцы завезли почти 1300 Starlink на льготных условиях с начала месяца — Finance.ua
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Украинцы завезли почти 1300 Starlink на льготных условиях с начала месяца

Технологии&Авто
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Украинцы завезли почти 1300 Starlink на льготных условиях с начала месяца
Украинцы завезли почти 1300 Starlink на льготных условиях с начала месяца
С начала декабря украинцы завезли 1310 терминалов Starlink, из них 98% — на льготных условиях.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«По состоянию на 19 декабря украинцы завезли 1310 Starlink. 98% заехало на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины (1278 шт.)», — заявил Железняк.
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По словам депутата, самым распространенным способом ввоза терминалов спутникового интернета является экспресс-отправка. Таким образом в страну ввезли 1057 девайсов. Еще 231 терминал ввезли через пункты пропуска, 22 почтой.
Ранее сообщалось, что цена на терминалы и подписку Starlink для Украины выросла до $700 и $75 соответственно. Кроме того, теперь придется платить еще и за доставку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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