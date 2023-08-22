Украинцы завезли почти 13 тыс. автомобилей из США с начала года — Finance.ua

Украинцы завезли почти 13 тыс. автомобилей из США с начала года
За семь месяцев 2023 года в Украину завезли около 12,9 тыс. легковых автомобилей из США.
Об этом сообщает Укравтопром.
Наиболее популярной моделью в этом сегменте стала электрическая Tesla Model 3 (1156 ед.).
В десятку также вошли следующие автомобили:
- Ford Escape — 779 ед.;
- Volkswagen Passat — 753 ед.;
- Nissan Leaf — 721 ед;
- Jeep Cherokee — 712 шт.;
- Tesla Model S — 630 ед.;
- Tesla Model Y — 623 ед.;
- Ford Focus — 550 ед.;
- BMW X5 — 533 шт.;
- Nissan Rogue — 479 ед.
«Более половины этих авто (51%) оборудованы бензиновыми двигателями. Почти 29% - электромобили. Гибридные авто составляли 7% в этом количестве. Еще почти 7% - авто с ГБО. Наименьшая доля (6%) в этой статистике принадлежит дизельным авто» , — добавили в Укравтопроме.
Напомним, в Украине за июль купили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. Крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области. Эти региональные рынки обеспечили 60% июльских продаж новых легковых автомобилей
Среди новых электромобилей лидером по продажам остается Volkswagen ID.4. Эта модель часто импортируется в Украину из других стран.
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