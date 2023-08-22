Украинцы завезли почти 13 тыс. автомобилей из США с начала года — Finance.ua

Украинцы завезли почти 13 тыс. автомобилей из США с начала года Сегодня 19:02 — Личные финансы

Украинцы завезли почти 13 тыс. автомобилей из США с начала года

За семь месяцев 2023 года в Украину завезли около 12,9 тыс. легковых автомобилей из США.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наиболее популярной моделью в этом сегменте стала электрическая Tesla Model 3 (1156 ед.).

В десятку также вошли следующие автомобили:

Ford Escape — 779 ед.;

Volkswagen Passat — 753 ед.;

Nissan Leaf — 721 ед;

Jeep Cherokee — 712 шт.;

Tesla Model S — 630 ед.;

Tesla Model Y — 623 ед.;

Ford Focus — 550 ед.;

BMW X5 — 533 шт.;

Nissan Rogue — 479 ед.

«Более половины этих авто (51%) оборудованы бензиновыми двигателями. Почти 29% - электромобили. Гибридные авто составляли 7% в этом количестве. Еще почти 7% - авто с ГБО. Наименьшая доля (6%) в этой статистике принадлежит дизельным авто» , — добавили в Укравтопроме.

Напомним, в Украине за июль купили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. Крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области. Эти региональные рынки обеспечили 60% июльских продаж новых легковых автомобилей

Среди новых электромобилей лидером по продажам остается Volkswagen ID.4. Эта модель часто импортируется в Украину из других стран.

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