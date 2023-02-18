Украинцы задолжали за коммуналку более 30 миллиардов гривен: какие услуги игнорируют больше всего — Finance.ua
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Украинцы задолжали за коммуналку более 30 миллиардов гривен: какие услуги игнорируют больше всего

Личные финансы
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Украинцы задолжали за коммуналку более 30 миллиардов гривен: какие услуги игнорируют больше всего
Украинцы задолжали за коммуналку более 30 миллиардов гривен: какие услуги игнорируют больше всего
Некоторые украинцы привыкли накапливать долги за коммунальные услуги, но из-за войны проблема с долгами стала катастрофической. Так, на 1 декабря 2022 года за жилищно-коммунальные услуги задолжали 35,35 миллиарда гривен.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на данные областной военной администрации и Киевской городской военной администрации.
Он отметил, что за месяц сумма задолженности выросла на 2,2 млрд грн.

За какие услуги украинцы задолжали больше всего

По информации депутата, долг выглядит так:
  • отопление и горячая вода — 24,4 млрд грн;
  • водоснабжение — 7,4 млрд грн;
  • управление многоквартирным домом — 2,21 млрд грн (цифра по репрезентативной выборке крупнейших компаний по управлению многоквартирными домами);
  • вывоз мусора (обращение с бытовыми отходами) — 1,28 млрд грн.

Запрет на взыскание долгов за коммуналку

В связи с полномасштабной войной часть украинцев выехала за границу ради безопасности, а оставшимся гражданам было трудно оплачивать коммунальные услуги из-за финансовых трудностей. Но в конце августа 2022 года в Украине вступил в силу закон, запрещавший взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги в период действия военного положения.
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Согласно документу, запрещено взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги с таких категорий украинцев:
  • Жителей территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий.
  • Тех, кто находится или находился во временной оккупации, окружении (блокировании) в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
  • Взимать долги за жилищно-коммунальные услуги также запрещено по недвижимому имуществу, которое является местом постоянного проживания физического лица и уничтожено или повреждено в результате военных (боевых) действий.
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По материалам:
Pro Гроші
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