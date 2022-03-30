Украинцы за сутки зарегистрировали в «Дія» более тысячи новых бизнесов — Finance.ua

Украинцы за сутки зарегистрировали в «Дія» более тысячи новых бизнесов

Сегодня 16:19 — Личные финансы

Более тысячи новых ФЛП зарегистрировали украинцы за первые сутки после возобновления автоматической регистрации ФЛП.

28 марта возобновилась регистрация ФЛП в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований на портале «Дія». За первые сутки было зарегистрировано 1048 новых бизнесов.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные ЕГР.

Для сравнения, за неделю в соответствующий период 2021 было зарегистрировано 5114 новых бизнесов. В общей сложности по состоянию на начало войны регистрировалось около 20 тысяч ФЛП в месяц.

Больше всего новых дел открылось в сферах предоставления информационных услуг, ІТ-сфере и розничной торговле.

С начала российско-украинской войны реестр был отключен для сохранения данных украинцев. В настоящее время работа ЕГР возобновлена, а автоматическая регистрация бизнеса возможна на портале «Дія»

С помощью АРИ Опендатабот можно получать выписки по ФЛП . Если вам нужна выписка, откройте Опендатабот в мессенджере или приложении и отправьте боту РНОКНП.

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