Украинцы за сутки зарегистрировали в «Дія» более тысячи новых бизнесов — Finance.ua
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Украинцы за сутки зарегистрировали в «Дія» более тысячи новых бизнесов

Сегодня 16:19Личные финансы
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Более тысячи новых ФЛП зарегистрировали украинцы за первые сутки после возобновления автоматической регистрации ФЛП.
28 марта возобновилась регистрация ФЛП в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований на портале «Дія». За первые сутки было зарегистрировано 1048 новых бизнесов.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные ЕГР.
Для сравнения, за неделю в соответствующий период 2021 было зарегистрировано 5114 новых бизнесов. В общей сложности по состоянию на начало войны регистрировалось около 20 тысяч ФЛП в месяц.
Больше всего новых дел открылось в сферах предоставления информационных услуг, ІТ-сфере и розничной торговле.
Украинцы за сутки зарегистрировали в «Дія» более тысячи новых бизнесов
С начала российско-украинской войны реестр был отключен для сохранения данных украинцев. В настоящее время работа ЕГР возобновлена, а автоматическая регистрация бизнеса возможна на портале «Дія».
С помощью АРИ Опендатабот можно получать выписки по ФЛП. Если вам нужна выписка, откройте Опендатабот в мессенджере или приложении и отправьте боту РНОКНП.
По материалам: Finance.ua
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