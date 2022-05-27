Украинцы за границей могут получать электронные больничные и выплаты — Минздрав

Сегодня 04:13 — Личные финансы

Украинцы за границей могут получать электронные больничные и выплаты — Минздрав

Украинцы, выехавшие за границу, могут дистанционно оформлять электронные больничные для получения выплат от государства.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире информационного телемарафона.

«Мы понимаем, что есть много и внутренне перемещенных людей, и многие украинцы выехали за границу. Соответственно на период военного положения мы разрешили для украинцев за границей дистанционно формировать медицинские заключения 0о временной нетрудоспособности и, таким образом, получать электронные больничные и те выплаты, которые предусмотрены государством», — сказала Карчевич.

Напомним, 1 апреля Фонд соцстрахования рассказал, кто оплатит больничные украинцам, с которыми из-за войны приостановили трудовой договор. Там объяснили, что в условиях военного времени украинские работодатели могут приостановить действие трудового договора со своими работниками — в таком случае работник временно прекращает работу, однако трудовые отношения сохраняются. В то же время, как отметили в фонде, компенсация всех утраченных работником в результате нападения россии средств возлагается на государство-агрессора. россия обязана возместить украинцам понесенный ущерб, в том числе за время временной нетрудоспособности.

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