«Мы понимаем, что есть много и внутренне перемещенных людей, и многие украинцы выехали за границу. Соответственно на период военного положения мы разрешили для украинцев за границей дистанционно формировать медицинские заключения 0о временной нетрудоспособности и, таким образом, получать электронные больничные и те выплаты, которые предусмотрены государством», — сказала Карчевич.
Напомним, 1 апреля Фонд соцстрахования рассказал, кто оплатит больничные украинцам, с которыми из-за войны приостановили трудовой договор. Там объяснили, что в условиях военного времени украинские работодатели могут приостановить действие трудового договора со своими работниками — в таком случае работник временно прекращает работу, однако трудовые отношения сохраняются. В то же время, как отметили в фонде, компенсация всех утраченных работником в результате нападения россии средств возлагается на государство-агрессора. россия обязана возместить украинцам понесенный ущерб, в том числе за время временной нетрудоспособности.